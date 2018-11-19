На Харьковщине медведь атаковал женщину на базе отдыха

19 ноября 2018, 16:20

В общем-то, крайне жуткая ситуация, если подумать.

Медведь
Медведь / youtube.com

На Харьковщине медведь атаковал работницу базы отдыха, укусил за ногу и сломал бедро.

Соответствующее сообщение в понедельник, 19 ноября, опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным данным, на 53-летнюю женщину, которая убирала территорию базы отдыха, расположенной в поселке городского типа Старый Салтов, напал медведь, выскочивший из незапертой клетки.

С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео попыток медведя взломать запертую машину.

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