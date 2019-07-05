В Черном море пропали без вести пассажиры перевернувшегося прогулочного катера

Катамаран ушел под воду / Фото: Life shot

В Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края 5 июля перевернулось частное прогулочное судно с пассажирами. В результате инцидента двое человек пропали без вести, один пассажир с многочисленными травмами доставлен в реанимацию.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в координационном центре морского поиска и спасения, катамаран перевернулся в 100 метрах от берега рядом с городом Джубга.

Отмечается, что всего на борту судна находилось 43 человека, среди них от четырех до восьми детей. Пассажиры были доставлены на берег.

По предварительным данным, катер принадлежит частному лицу и вышел в море с серьезным перегрузом. Якобы катамаран рассчитан на 20 человек, а на борту плыли 43 человека.

Позже СМИ сообщили, что пропавшие без вести женщины найдены мертвыми.

Напомним, Черное море обрело зеленый цвет и стало опасным для купания, а рыбу и креветки сейчас есть нельзя.