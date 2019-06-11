Уже не Черное: на Одесчине туристов филигранно отговаривают от купания в позеленевшем море

Черное море стало зеленым / Думская

Черное море обрело зеленый цвет и стало опасным для купания, а рыбу и креветки сейчас есть нельзя. Работники Госпродпотребслужбы Одесской области аккуратно порекомендовали отдыхающим избежать купания в море, однако официального запрета не последовало.

По информации, это связано с буйным цветением моря и недавними ливнями, из-за которых в акваторию пляжей попало большое количество поверхностных вод и мусора.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сказано в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы.

Читайте такжеПятна в Черном море вызваны цветением водорослейПрокомментировали сообщение Госпродпотребслужбы биологи. Они говорят, что для кожи контакт с подобными водорослями не несет опасность. Но человек может отравиться, если водоросли попадут внутрь организма.

Отметим, что местные жители в сети говорят, что "вчера и сегодня в Одессе штормило, всю срань унесло в нейтральные воды". Также люди говорят, что в Затоке вода нормальная.

Напомним, ранее над Черным морем засекли дисковидный НЛО.