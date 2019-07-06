Крушение катера в Черном море: известно о жертвах и причинах

6 июля 2019, 01:38

Пропавшие без вести две женщины найдены мертвыми.

Катамаран перевернулся в 100 метрах от берега / Фото: Комсомольская правда - Кубань/ВКонтакте

В результате маломерного крушения катера в Черном море в 100 метрах от берега под Джубгой погибли две женщины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Туапсинского района Краснодарского края РФ Анатолия Русина, жертвами трагедии стали две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения.

Отмечается, что на борту судна находились 43 человека, 39 доставлены на берег, из них двое без признаков жизни. Местонахождение остальных пассажиров устанавливается.

Причиной трагедии называют перегруз катера, который был рассчитан на 12 человек, а вез 43. Владелец двухкорпусного катера типа Атолл, на котором проводят морские экскурсии, обвинил в произошедшем погодные условия и налетевший ветер. Капитан судна скрылся от правоохранительных органов, а владелец задержан для допроса.

По факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.

Катамаран зарегистрирован в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году, его пассажировместимость – 12 человек. Предположительно, судно незаконно переделали для увеличения вместимости.

Напомним, в Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края 5 июля перевернулось частное прогулочное судно с пассажирами.

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Россия погибшие крушение Черное море катер краснодарский край
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