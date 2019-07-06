"Залезали пьяные на крышу": очевидцы рассказали о крушении катера в Черном море

Катер перевернули выбравшиеся на крышу пьяные пассажиры / Фото: пресс-служба Южного СУТ СК России

Очевидец крушения малогабариного катера Атолл в Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края утверждает, что виновниками трагедии с гибелью людей стали пьяные пассажиры, выбравшиеся на крышу во время движения.

Как сообщает Рен ТВ, женщина наблюдала за происходящим с берега.

Свидетель инцидента уверяет, что на яхте было несколько пьяных пассажиров, некоторые залезали на крышу и танцевали, сильно раскачивая лодку.

"Спустя 7 минут яхта наклонилась и перевернулась", — сказала она.

Также выяснилось, что водитель судна не имел права перевозить пассажиров из-за отсутствия специальной лицензии.

В настоящее время основная версия крушения — перегруз, так как на борту было 55 пассажиров, что более чем в 4,5 раза превышает допустимую норму, поскольку катер по документам мог перевозить лишь 12 человек. Также в компании изготовителя судна признались, что катер был старым и его срок эксплуатации давно закончился.

Напомним, в Черном море неподалеку от берегов Краснодарского края 5 июля перевернулось частное прогулочное судно с пассажирами. Два человека погибло.