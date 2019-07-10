"Сказочный долбо*б": в сети накинулись на Путина из-за речи о червях и ветряках

В сети жестко прошлись по высказыванию Путина / Reuters

Президент России Владимир Путин отличился заявлением о вреде альтернативных источников энергии, в частности, ветряков.

Глава РФ на Глобальном саммите по производству и индустриализации высказал мнение, что из-за ветряков гибнет много птиц. Но не это привлекло внимание россиян – по словам Путина, ветряки так трясутся, что на поверхность вылезают червяки и гибнут.

"Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Все знают: да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве кто-то вспоминает в этом случае? Сколько птиц гибнет. Они так трясутся, что червяки вылезают из-под земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии", - отметил Путин.

В сети "взорвались": кто-то возмутился, что президент РФ больше переживает о червяках, чем о собственных гражданах, а кто-то усомнился в его адекватности.

"Бл*, он за червей больше переживает, чем за свой народ. Сказочный эколог", "Судя по синякам под рыбьими глазками и по хрипоте, есть надежда, что черви вскорости сами узнают его лично... Это обнадеживает...", "Про червяков и птиц вспомнил, а про залитую нефтью Сибирь не вспомнил...", "Плешивая мумия застряла в средневековье", "Он совсем поехал уже. Какие на х*й птицы? А как же солнечные электростанции? Почему он, будучи душевнобольным поехавшим мракобесом, мешает развиваться нормальным людям?", - возмущались россияне.

Кто-то даже проявил свой талант и написал стих, посвященный Путину и червякам.

Я был в Германии, у Меркель, видел ветряки,

И рядом с ними на земле лежали червяки.

Они просили взять с собой, к березкам у реки,

Телами выложив на поле "Путин, помоги!"



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