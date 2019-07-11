"Передайте Зурабишвили и гопоте": вице-спикер Госдумы РФ советует Грузии забыть о своих территориях

У Толстого случилась истерика после общения с журналисткой из Грузии / Фото: скриншот из видео

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой устроил истерику в кулуарах ПАСЕ, куда накануне вернулась российская делегация, истерично заявив грузинской журналистке, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут с Грузией единым государством.

Политик настойчиво утверждал, что территории отделились абсолютно законно. Видео словесной перепалки обнародовано в YouTube.

"Россия не оккупировала ваши территории! Дело в том, что руководство вашей страны осмелилось убивать людей на своей территории, напав на Южную Осетию", — сказал он.

Толстой в ответ на обвинения журналистки заявил, что если уже Россия – оккупант, то Грузии нужно сидеть как можно тише. Он добавил, что после констатации статуса России президентом Саломе Зурабишвили говорить о нормальных отношениях между странами нельзя.

"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем, скажите, что этого не будет никогда! Народы этих стран не собираются жить в Грузии, и Россия будет поддерживать их независимость!" – сказал он.

Журналист спросила, откуда Толстому известно, что народы не хотят возвращаться в Грузию? Однако политик не нашелся с ответом.

"Никогда это не будет вашей территорией!" – кричал Толстой.

Журналист снова повторила ему, что упоминаемые территории – часть Грузии.

"Запомните, запишите, передайте Саломе Зурабишвили и всей вот этой гопоте, которая бегает сейчас по улицам Тбилиси с антироссийскими лозунгами! Передайте им – этого не произойдет никогда!" – истерически заявил вице-спикер.

Напомним, гендиректор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия, ведущий которого обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей, также выступил со скандальным заявлением.