"Нарушил принципы": Познер недоволен нецензурной бранью журналиста в Грузии в адрес Путина

Познер считает, что Габуния перестал быть журналистом / Фото: Reuters

Известный российский телеведущий Владимир Познер считает нарушением журналистской этики нецензурное высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

"В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии", - заявил он в своем блоге.

По словам Познера, каждый человек имеет право на свое мнение, но не вправе оскорблять кого-то с использованием нецензурной лексики.

"Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел. Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики", - подытожил Познер.

Как сообщалось ранее, ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Позже генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии, но отметил, что не намерен извиняться перед Путиным.