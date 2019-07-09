Мать обругавшего Путина журналиста отреагировала на поступок сына

Джульетта Вашакмадзе во времена СССР была известной актрисой / Фото: скриншот из видео

Мать грузинского журналиста Георгия Габунии эмоционально отреагировала на резонанс, который возник после выступления ее сына Георгия Габунии в прямом эфире Рустави 2, когда он нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Как сообщает Московский комсомолец, женщина была шокирована событиями, которые последовали после выступления ее сына с ругательствами.

"Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери", - рассказал член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

Мама Габунии - заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе. Она весьма известная в Грузии личность, работала журналистом, телеведущей и режиссером.

Как сообщалось ранее, ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Позже генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии, но отметил, что не намерен извиняться перед Путиным.