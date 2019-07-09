Канделаки и Соловьев поспорили из-за мата в Грузии в адрес Путина

9 июля 2019, 20:45

Ведущие разошлись во мнении об общей вине грузинского народа.

Канделаки
Канделаки считает, что не все грузины солидарны с мнением журналиста Габунии / instagram.com/tina_kandelaki

Российские пропагандисты Владимир Соловьев и Тина Канделаки поссорились в телеграм-каналах, обсуждая инцидент с грузинским телеведущим Георгием Габунией, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

"Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о "высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии"?" – цитирует Соловьева РИА Новости.

Телеведущий заявил, что Габуния публично высказал мнение не только личное, а еще и грузинского народа, и руководства страны.

Канделаки решила, что, упомянув местоимение "кто-то", Соловьев имел ввиду ее. Она напомнила коллеге, что президент и премьер-министр Грузии публично осудили поступок Габунии.

"Причесав всех одной гребенкой, он призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику", – парировала она.

Однако Соловьев заявил в ответ, что в своей общей фразе косвенно не указывал на Канделаки.

Как сообщалось ранее, ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Позже генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии, но отметил, что не намерен извиняться перед Путиным.

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Грузия Тина Канделаки Владимир Соловьев Георгий Габуния
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