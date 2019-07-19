Российский писатель спрогнозировал, как уйдет Путин

Владимир Путин передаст власть, спрогнозировал писатель / Reuters

Российский писатель и телеведущий Дмитрий Быков считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин передаст власть.

Передача власти российским лидером, безусловно, произойдет по какому-то сценарию, рассказал литератор в эфире радио Эхо Москвы.

По мнению Быкова, Путин, Бог и РФ в союзе уже не совместимы, кто-то должен покинуть эту триаду.

"…я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю...", — сказал он.

Ранее российский политолог Александр Морозов говорил, что Владимир Путин по окончании президентского срока может оставить свой пост одному из проверенных ветеранов верхушки Кремля.