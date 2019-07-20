Город, который сможет удивить: что посмотреть в Батуми и куда ехать за вином и впечатлениями

Батуми зовет в гости украинцев

Грузинскую Аджарию и город-курорт Батуми активно начали развивать под современный туризм лишь лет 10 назад. Тогда сюда впустили огромное количество иностранных инвесторов, в первую очередь из Турции. Да и сами грузины без дела не сидели - как на уровне властей, так и усилиями местных жителей. А потому если вы были в Батуми лет 10-15 назад и считаете его советским курортом, вы глубоко ошибаетесь. Сейчас здесь все совершенно иначе. Тем более, что украинцев здесь любят и ждут как никого другого. Главред увидел все своими глазами.

Батуми - город, который живет туризмом

В конце июня президент России Владимир Путин решил "наказать" Грузию, запретив прямые авиаперелеты между странами – прямо в разгар турсезона. Грузины долго не горевали, а решили активнее зазывать к себе гостей из Европы, сделав особый упор на друзей-украинцев, которые итак в топ-5 "поставщиков" туристов в Грузию. И если в прошлом году здесь побывало 170 тысяч украинских туристов, из них 46 тысяч в автономной Аджарии, в 2019 году эта цифра имеет все шансы вырасти.

Вопреки предположениям некоторых, Грузия давно отошла от модели ориентирования исключительно на российского туриста. По словам замглавы Департамента туризма и курортов Аджарии Михеила Коплатадзе, уже несколько лет регион активно работает над продвижением на Запад. Здесь и активная реклама, и всевозможные промо-туры, и работа с популярными соцсетями, и сотрудничество с всемирно известными СМИ. А еще большое внимание уделяется сервису – за три года только в одной Аджарии на различных тренингах в сфере гостеприимства обучили примерно тысячу человек. Также начали активно работать агентства по продвижению туризма, занимающиеся поиском новых горных туристических маршрутов, ведь здесь еще столько всего неизведанного. И это принесло свои плоды: в июне 2019 года Батуми победил в номинации "Ведущее направление развития туризма в Европе" на церемонии вручения премии World Travel Awards, которую еще называют туристическим "Оскаром".

При этом в местном туристическом департаменте стремятся приучить туриста, что отдыхать в Аджарии можно круглый гол, не ограничиваясь пляжным туризмом. Ведь здесь есть возможность развивать самые разные виды туризма - экологический, сельский, культурный, кулинарный, винный, горнолыжный, игорный, деловой и бердвотчинг.

Посчастливилось побывать в Батуми летом 2019 года и нам. Теперь можем смело заявить – Аджария готова встречать туристов! Но обо всем по порядку.

Галерея Гостеприимный Батуми

Туристический сезон в Батуми в самом разгаре летом, однако в мае или сентябре здесь тоже отлично можно отдохнуть. Тогда уже намного спокойнее, но еще тепло и море комфортное. Идеально для тех, кто плохо переносит жару. Все же Батуми - это уже субтропики, да и влажность здесь высокая.

А еще Батуми - ночной город. С одной стороны, жарким летом тяжело днем на улице, с другой стороны, здесь отлично развита индустрия развлечений. Почти в каждом крупном отеле есть казино - оно в Грузии легально и помогает выживать отелям в межсезонье. Туристическая зона в сезон работает до 3-4 утра, даже всевозможные ларьки работают до поздней ночи. Утром наоборот - просыпаться магазинчики и кафешки начинают не раньше 10 утра. А еще в городе много пробок именно под вечер, когда люди массово выезжают на поиски развлечений. Шутки ли - здесь даже ЗАГС круглосуточный есть!

Как мы добирались до Батуми

Из Украины в Батуми летают две авиакомпании YanAir и SkyUp. Цены на билеты у них примерно на одном уровне. Если сейчас планировать поездку на август, можно уложиться с YanAir в 6700 - 7600 гривень, со Sky Up – в 7100 – 8000 гривень. Это тарифы с багажом (потому что без багажа, по крайней мере, из Грузии лететь настоящее преступление). На сентябрь билеты будут уже дешевле. Но YanAir есть преимущество: в базовые тариф включен багаж и питание во время перелета. Именно им мы и решили добираться до Батуми.

Немного о перелете с YanAir. Как только мы набрали высоту и полет выровнялся, нам сразу разнесли сэндвичи, воду, чай и кофе. Это было очень кстати после длительной регистрации в аэропорту. Также на борту можно купить еду и напитки. Цены – вполне приемлемые: снеки и сладости от 1 до 5 евро, 0,5 минеральной воды - 50 евроцентов, газировка и пиво по 2 евро, вино и алкоголь покрепче от 3 евро.

Ах да. Приличный кусок полета идет над морем, а потому если ваше место возле окна - красивые виды гарантированы. А при посадке в Батуми кажется, будто садитесь прямо на воду - так близко взлетная полоса к морю.

Сам аэропорт Батуми компактный, но удобный. Паспортный контроль проходит быстро, без каких-либо вопросов. Сразу на выходе – туристический инфо-центр, где можно взять бесплатно буклет и карту. Здесь же – обменник, пункт проката авто, сувениры и кафе. У выхода вас поджидают таксисты. Цены на такси по Батуми даже дешевле, чем в Киеве.

Самостоятельно добраться до цгорода очень легко - аэропорт находится примерно в 7 километрах от центра. От аэропорта отходит сразу несколько маршруток в город, ехать будете по хорошей дороге (в Аджарии с этим вообще нет проблем) вдоль мандариновых плантаций.

Валюта Грузии

Официальная валюта в Грузии - грузинский лари в банкнотах и монетах. Равен он примерно 9 гривням. Разумеется, ехать туда с украинской валютой так себе идея – лучше запастись долларами или евро, обменять которые на лари можно в многочисленных обменниках в туристической части Батуми. В середине июля 10 евро равнялись примерно 30-32 лари, однако в связи с недавними проблемами Грузии с Россией курс национальной валюты немного ослаб, что на первых порах даже выгодно туристам.

Грузинские лари

Также много где в Грузии можно рассчитываться карточками, разве что на рынках вам понадобится наличка. Снять грузинские лари можно в банкоматах с украинских карточек с небольшой комиссией, лучше всего подходят банкоматы Банка Грузии, в центре города их немало.

Язык Грузии

В Грузии говорят на грузинском языке, и он совершенно непонятен нам, украинцам. Даже алфавит у них уникальный. Зато практически везде вывески дублируются на английском, а иногда и на русском. Все-таки туристов из постсоветских стран здесь традиционно много.

Как и во многих постсоветских странах, молодое поколение активно говорит на родном языке или на английском, а вот люди постарше неплохо помнят русский. Тем не менее, в туристической индустрии на русском говорят многие.

Где остановиться в Батуми

Условно Батуми делят на линии - чем ближе к морю и центру, тем дороже жилье. По всему городу немереное количество предложений по размещению на любой вкус и бюджет. Только отелей здесь порядка 400. А еще ж ведь есть предложения от местных жителей!

Вообще, Батуми - город контрастов, где рядом с новейшими люкс-отелями ютятся советские многоквартирные дома, где активно сдаются недорогие квартиры. Также популярны апарт-отели, где довольно лояльные цены и даже есть возможность выкупить номер.

В Батуми рядом с роскошными отелями вот такие дворики

Говоря о ценах на жилье для туристов в Батуми, сейчас на последние выходные июля доступны более 2800 вариантов размещения в Батуми. Самые дешевые – 182 гривни за ночь в двухместном номере в гостевом домике недалеко от вершины канатной дороги. Правда, до моря и центра города далековато – порядка 5-6 километров.

Цены на места в общих номерах хостелов на эти же даты стартуют от 91 гривни, а расположены они довольно близко к пляжу – до 1 километра. Стоимость двухместных номеров категории две-три звезды в отелях или апартаментах Батуми в 1,5-2 километрах от центра – примерно 400-500 гривень за ночь. К слову, трехзвездочных отелей в городе больше всего.

Если хочется более комфортного отдыха, к услугам туристов в Батуми около сотни отелей категории 4 звезды и пара десятков пятизвездочных. Цены на двухместные номера в четырехзвездочных отелях стартуют от 800 гривень за ночь, в пятизвездочных – в среднем около 2 тысяч гривень за ночь, однако иногда можно попасть на распродажи, получив двухместный номер за 1 тысячу гривень.

На конец августа в Батуми доступны более 3 тысяч предложений, однако, как ни странно, они чуть дороже – самые дешевые двухместные номера недалеко от центра и моря предлагают по цене от 400 гривень, семейные номера попроще можно найти по цене до 300 гривень. На конец сентября предложений еще больше, при этом доступны немало неплохих вариантов по цене 200-300 гривень за ночь в двухместных номерах или апартаментах эконом-класса. Также доступны несколько "пятизвездочных" предложений на сентябрь по цене примерно 1300-1400 гривень за ночь в двухместном номере.

Если вы настроены на роскошный отдых в Батуми, отлично подойдет отель Batumi World Palace в первой линии города, всего в 100 метрах от набережной и 500 метрах от главного пляжа. В отеле уютные номера, есть все необходимые удобства и принадлежности, питьевая вода в качестве комплимента, а также отличный завтрак в ресторане на террасе, откуда открывается потрясающий вид на море, набережную и горы. Двухместный номер на последние выходные июля обойдется в сумму от 2700 тысяч гривень за ночь.

Пляжи Батуми

Из хороших новостей - в Батуми ни у одного отеля нет частного пляжа, а потому у каждого отдыхающего равный доступ к морю. Конечно, на популярных пляжах часть береговой линии усеяна лежаками с зонтиками, пользоваться которыми можно за доплату. Как правило, занимают они самые лакомые кусочки пляжа, а потому дикому туристу придется ютиться, где место есть.

Главный пляж Батуми

Однако стоит учесть, что все пляжи в Батуми галечные, т.е. в камушки без песка. Потому лежать просто так будет не очень комфортно, да и эффектного выхода из моря у вас не получится. Тем не менее, на облагороженных частях пляжа порой проложены "дорожки" для спуска в воду, а предприимчивые местные жители ходят вокруг и предлагают среди прочего купить резиновые тапочки.

Самым популярным в Батуми является пляж возле набережной, начиная от колеса обозрения. Также хороший пляж Зеленый мыс у ботсада. Если же ищите место поспокойнее не в самом Батуми – следует обратить внимание на пляжный поселок Гонио.

Где поесть в Батуми

Не секрет, что Грузия славится кухней. И украинцы ее очень любят - достаточно посмотреть на количество грузинских ресторанов в Киеве. Только, поверьте, никакой киевский хачапури, при всем уважении к нашим поварам, не сравниться с тем, что подают в Грузии. Все дело видимо в том, что продукты разные, а потому и блюда, как бы не соблюдали рецептуру, получаются разные.

К слову, о хачапури. В Грузии их огромное количество, в каждом регионе свой. В Батуми каноническим является хачапури по-аджарски – тот, в который разбивается яйцо. Мы даже приняли участие в мастер-классе по его приготовлению в ресторане Terrassa Askaneli. В заведении очень уютный дизайн, да и кухня вкусная. Находится он в самом центре города, а визитной карточкой ресторана являются, собственно, хачапури – по цене от 9 до 12 лари (около 100 гривень). Порции очень большие, потому вам вполне хватит одного, чтоб наесться.

Подают в Аджарии и другие виды хачапури. Мой фаворит - имеретинский. Там очень тонкое тесто, а внутри и сверху – нежнейший сыр. Кстати, в Грузии хачапури бывает только с сыром, а лепешки с другими начинками – бобы, мясо, грибы и так далее – имеют совсем другие названия.

А еще меня покорили грузинские баклажаны с ореховой начинкой, шарики из шпината и мясо под ореховым соусом харчо (не путать с супом харчо!). И куда же без шашлыков. Они тут ну очень нежные и совсем без сала.

Конечно же, ни один грузинский стол не обходится без сыра и вина. Сыр здесь – издавна традиционная еда, готовится из натуральных продуктов по "домашним" рецептам. А грузинское вино точно не нуждается в представлении. Если же вы наотрез отказываетесь от алкоголя, советуем обратить внимание на знаменитые грузинские лимонады.

И немного о конкретных заведениях в Батуми, которые нас впечатлили. Ведь мест, где поесть, в городе действительно много, аж глаза разбегаются – более 400!

1. Ресторан грузинской кухни Bern находится в отремонтированном историческом здании по центральному проспекту Руставели, табличка на котором гласит: здесь жили писатели Максим Горький и Антон Чехов. Ресторан состоит из трех этажей - лаунж со столами и баром, второй – для банкетов с живой музыкой/местом для танцев (ибо в Грузии без этого никак) и открытая терраса. Место хоть и оформлено в современном стиле, национальная кухня здесь действительно вкусная. Особенно понравились здесь имеретинские хачапури, рулеты из баклажанов, шашлык, люля-кебаб и хинкали. Цены – чуть выше среднего, но оно того стоит.

2. Ресторан Old Boulevard в центре Батуми также специализируется на грузинской кухне. Здесь особенно вкусный шашлык, закуски и хачапури, также немало рыбных блюд. Из напитков особенно понравилось розовое вино – когда его наливают, сначала кажется, что оно белое, но потом меняет цвет на красный. Ресторан подкупает своим уютным дизайном. Кажется, это идеальное место в Батуми для романтического вечера под живую музыку. Цены – выше среднего, но порции очень большие, потому можно смело брать одну на двоих. Хороший ужин на двоих вполне можно уложить в 40-50 лари (около 400 гривень).

3. Ресторан Balagan специализируется на рыбной кухне и является одним из любимых заведений среди местных. Расположен он чуть дальше от центра – примерно в 3 километрах, но это с лихвой компенсируется кухней и ценами. Здесь безумно вкусная рыба на гриле – порция камбалы 450 грамм обойдется примерно в 60 лат (около 600 гривень), а жареная ставрида – большая порция на компанию стоит 20 лат (около 200 гривень). Одной рыбой в ресторане, разумеется, не ограничиваются – также здесь можно заказать традиционные грузинские хачапури и закуски.

Рыбный ресторан Balagan – одно из любимых мест среди местных

Есть в Балагане еже один интересный момент. Рядом расположен рыбный базар, где можно купить рыбу и попросить в ресторане приготовить ее вам. Так выйдет дешевле. Вам останется только заплатить за напитки и закуски. Например, килограмм уже очищенной камбалы на рынке стоит примерно 20 лат, а пожарить на гриле в ресторане ее могут за 6 лат.

4. Если вы хотите просто уютно выпить вечерком, отлично подойдет Chacha-Time в центре Батуми. Это тот случай, когда высокие рейтинги не разочаровывают. Заведение довольно демократично по дизайну, да и цены приятные. Конечно, все здесь пьют чачу - традиционный грузинский крепкий напиток. Его здесь можно покупать как маленькими порциями по 5 лари, так и дегустационными наборами. Также в меню немало коктейлей, аналогичных по названиям с привычными нам классическими – по цене от 10 лари. Только везде главный ингредиент – чача. Я, например, не могла пройти мимо огуречного Чача-тоника. По вкусу он совсем не похож на джин-тоник, но очень необычный и вкусный. А еще здесь подают в качестве закуски особые салатовые большие огурцы.

5. В 20 километрах от центра Батуми находится еще одно интересное место, куда можно отправиться на настоящий грузинский ужин с вкуснейшей кухней и уникальными винами – Аджарский винный дом. Место это поражает буквально всем – от оформления и природы до кухни и винной карты. И пусть расстояние вас не пугает, добраться сюда можно даже на маршрутках от батумского автовокзала. Построен ресторанный комплекс на руинах винного завода, существовавшего здесь в 18 веке. Сейчас здесь небольшой завод, производящий несколько видов вина и эксклюзивное Porto-Franco. И не стоит забывать об атмосфере – здесь у туристов есть возможность прочувствовать, какое оно, настоящее грузинское застолье. С песнями и танцами. Ради этого сюда даже нередко приглашают местные народные коллективы.

Аджарский винный дом

И другие заведения Батуми

В Батуми просто огромное количество заведений на любой вкус и бюджет. В центре даже есть три ресторана украинской кухни, если вы вдруг заскучаете по родине. Если хочется чего-то необычного, стоит заглянуть в The White Restaurant, фишка которого – перевернутый дизайн. Это одно из самых роскошных заведений Батуми с довольно высокими ценами, а потому отдыхают здесь преимущественно иностранцы. Любители фаст-фуда тоже не останутся голодными. Среди прочих выделяется Макдональдс в центре города, стилизованный под автозаправку. Его даже признали лучшим заведением сети во всей Европе в 2018 году! Правда, поговаривают, и цены здесь высокие. Но мы не проверяли. А для путешественников, предпочитающих небольшие уютные заведения, где все друг друга знают, отличным вариантом станет бар Vinil возле Европейской площади. Это одно из любимых мест местной молодежи с вполне лояльными ценами.

Гуляем по Батуми

Сам по себе Батуми город небольшой, а потому обойти его можно довольно быстро. Ключевыми здесь будут Площадь Европы и Площадь Пьяцца. Это своего рода старый Батуми.

На Площади Европы воссоздан ансамбль старинных зданий в стилистике 18-19 веков. Часть построек были отреставрированы, а часть – построены совсем недавно, да так, что не поймешь, что новое, а что старое. Особое внимание привлекает памятник Медее, замковое здание с рестораном Медея, бывший Главпочтамт и фонтан (последние – вообще гордость Батуми).

Площадь Европы в Батуми

Здесь традиционно собираются самые большие толпы туристов, желающих сделать побольше инстаграмных фото, а по вечерам нередко организовываются различные развлекательные мероприятия.

Главпочтамт на Площади Европы в Батуми

Не меньший интерес вызывают здания через дорогу от площади – бывший Нацбанк Грузии и прилегающие к нему жилые дома. Это здание легко можно узнать по зелено-золотой башне-конусу, под которой расположился изысканный балкон с витражными окнами. А под ним –астрономические часы! Ну а вечером здесь просто невероятная подсветка!

Здание бывшего Нацбанка Грузии ночью

Площадь Пьяцца в Батуми – еще одно популярное туристическое место. Стилизованная под венецианскую архитектуру, она появилась здесь менее 10 лет назад в рамках большой реконструкции города. Помимо самих зданий вокруг площади, особого внимания заслуживает большая "морская" мозаика по центру площади и большие часы на башне, которые несколько раз в день устраивают целое представление. Именно здесь находится большое количество кафешек и ресторанчиков под открытым небом, куда под вечер стекается огромное количество туристов. Также на площади регулярно устраиваются концерты, фестивали и прочие развлекательные мероприятия.

Площадь Пьяцца – еще одно популярное туристическое место в Батуми

Отдельного внимания заслуживают культовые сооружения Батуми – в центе города уживаются храмы многих религий. Разумеется, преобладают христианские: Греческая церковь имени Святого Николая, подобная тем, которые попадаются на каждом шагу в Афинах, уютная Армянская Апостольская Церковь, небольшая белая Церковь Святой Варвары с голубой черепичной крышей и другие.

Греческая церковь имени Святого Николая в Батуми

Также стоит заглянуть в Мечеть Ортаджаме в так называемом "турецком" квартале Батуми. Я внутрь не заходила, но у входа постояла. Оформлением там очень яркое и красивое.

Мечеть Ортаджаме в Батуми

Моим фаворитом стал Кафедральный собор Батуми. Строился он как католический, но потом его оправославили. Однако, в отличие от украинской традиции менять купол при переходе церкви в другую религию, здесь ничего не трогали. И за это огромное спасибо. Здание ведь очень красивое, как внутри, так и снаружи.

Кафедральный собор Батуми

Отдельного внимания заслуживают уютные улочки старого Батуми – такие красочные и контрастные. Вот вам идеально отреставрированные домики, а через метров десять – заваленные хламом дворики. И везде сушится белье. Местные говорят, что это вынужденная мера – так как в Батуми очень большая влажность, сушить в доме просто невозможно.

Уютные улочки Батуми

Если же хотите взглянуть на новый Батуми, обязательно стоит прогуляться по набережной – длиной более 7 километров. Это многочисленные аллеи с велодорожками, красивейшие южные деревья, уютные кафешки, сувенирные лавки и, конечно же, аттракционы для туристов. Здесь же находится символ Батуми – дельфин и так называемый фонтан чачи.

Набережная Батуми

Как ни странно, сама Батумская набережная – одна из старейших достопримечательностей города, появилась она еще в конце 19 века. Но именно здесь вы увидите все эти новейшие футуристические сооружения из стекла, бетона и металла. Днем они поражают своими причудливыми деталями, а ночью – яркими огнями. В первую очередь туристов привлекает огромное "чертово" колеса, откуда открываются потрясающие виды на веси Батуми.

"Чертово" колесо – один из символов Батуми

Также внимания заслуживает башня "Алфавит", посвященная грузинскому письму, со смотровой площадкой, картинной галереей и рестораном наверху. Рядом с ней расположены роскошные батумские отели-небоскребы, а также причудливое высотное здание технического университета, которое в итоге не стали использовать по назначению. Пожалуй, из общей картину здесь выбивается разве что старинный маяк.

А самым романтическим местом на набережной считается памятник "Али и Нино" - это фигуры юноши и девушки, движущиеся навстречу друг другу и в итоге сливающиеся. Понаблюдать за этим зрелищем всегда собирается немало людей.

Движущийся памятник "Али и Нино" в Батуми

И еще один момент: если Стамбул – город котов, то Батуми – город собак. Их здесь немерено. Многие из них довольно большие, но все они очень добрые.

Куда поехать на экскурсию из Батуми

Если во время отдыха в Батуми у вас появиться желание выбраться куда-то на экскурсию подальше от центра, вот несколько идей, которые помогут вам культурно обогатиться, полюбоваться природными красотами Аджарии или же просто сделать побольше красивых фото. Тем более, именно такие выезды за пределы курортной зоны помогут вам куда лучше узнать местный колорит.

Канатная дорога Арго

От Батумской набережной на гору отправляется знаменитая канатная дорога "Арго". Открылась она лишь в 2013 году, но уже успела стать одним из самых популярных местных развлечений. Всего за 10 минут в просторной кабинке на 6 человек вы попадаете на высоту около 250 метров над уровнем моря, откуда со смотровой станции открывается потрясающий вид на Батуми и море. Здесь же есть ресторан и сувенирные лавки. Однако цены вполне туристические, потому даже воду лучше взять с собой, чтобы не разориться. Под вечер на смотровой площадке нередко устраиваются концерты.

Вид с вершины канатной дороги

Длина маршрута – около 2,5 километров. Цена билета – 15 лари для взрослых и 5 лари для детей. Так как место пользуется большой популярностью, а кабинок всего 9, в топ-сезон возможны очереди.

Ботанический сад Батуми

Батумский ботанический сад является одним из крупнейших в Европе, и это идеальное место, чтоб днем укрыться от здешней жары. Не будем углубляться в факты, скажем лишь, что коллекция живых растений в ботсаду превышает 5 тысяч видов! Помимо растительности влажных субтропиков Закавказья, присущих Батуми, здесь есть новозеландский, австралийский, гималайский, восточноазиатский, североамериканский, южноамериканский, мексиканский и средиземноморский отделы. Согласитесь, звучит впечатляюще.

Что меня здесь поразило – действительно огромные деревья! Чего здесь только нет - эвкалипты, секвойи, магнолии, бамбуки, клены, катальпы, хвойные, цитрусовые, разнообразные кусты и цветы. Говорят, что красивее всего здесь весной, когда все цветет по-максимуму. Но и в июле было очень хорошо. И у многих растений здесь своя история. Как, например, у поваленного тюльпанового дерева. Около 30 лет назад оно упало в грозу, однако не погибло, а образовало такой живой мостик, пустив при этом аж 14 новых стволов-деревьев.

Живописный ботсад Батуми

В ботсада несколько входов – сверху и снизу. Стоимость билета – 15 лари для взрослых и 1 лари для детей. Можно заказать услуги гида, а также прокатиться по парку на электромобиле. Последнее очень удобно туристам с детьми, ведь парк огромный и не все выдерживают полноценную прогулку на своих двух. У ботсада есть аж две остановки электрички, рядом с одной из них расположился пляж Зеленый мыс, который иногда называют самым чистым в Батуми. Правда, и волны здесь порой приличные.

Пляж Зеленый мыс рядом с ботсадом Батуми

Музей этнографии Борджгало

Если вы хотите получше узнать историю Грузии, погрузившись в здешний колорит, обязательно стоит заглянуть в этнографический музей под открытым небом Борджгало. Здесь удалось воссоздать традиционную аджарскую деревню, со всеми ремеслами и традициями – с использованием исторических предметов, старинных фотографий и интерактивных кукол.

Не менее интересна история музея. Это первый частный музей в Грузии, а создал его известный далеко за пределами страны мастер резьбы по дереву Кемал Турманидзе, загоревшейся идеей сохранить местные традиции. За работу над музеем он принялся в 1986 году, а спустя четыре года музей уже был готов принимать первых гостей. К слову, большую часть экспонатов в музее Кемал изготовил своими руками.

Этнографичейский в Батуми

Вход в музей стоит 10 лари для взрослых, 5 лари для детей, до 7 лет бесплатно. В стоимость посещения входит экскурсия и мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой услугой. Мы правда узнали очень много интересного – как о грузинских традициях, так и истории музея. Ну а под конец экскурсии можно будет прикупить сувениры из дерева, изготовленные самим основателем музея. Находится музей примерно в 6 километрах от центра Батуми и в 1,5 километрах от здешнего аэропорта. Доехать легко можно на общественном транспорте. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Поездка в аджарские горы

Прямо на набережной Батуми туристов поджидает немереное количество экскурсионных предложений, охватывающих целый ряд достопримечательностей горной Аджарии. Скажем сразу: места стоят того, чтобы их увидеть – хоть с экскурсией, хоть самостоятельно.

1. Крепость "Гонио"

Древнеримская Гонио-Апсаросская крепость расположена в 15 километрах от центра Батуми. Это одна из древнейших крепостей, дошедших до наших дней. Поговаривают, что первые поселения обосновались здесь еще в 17 веке до нашей эры. За эти годы кто только не занимал крепость, о чем свидетельствуют многочисленные исторические пласты. Раскопки ведутся до сих пор, туристы даже могут подойти и подсмотреть за процессом. Также на территории крепости есть небольшой музей, где выставлены древние экспонаты, найденные во время раскопок.

Увы, до наших дней дошли только внешние стены крепости. Однако вид у них невероятный, и фотографии получаются отличные. Также на территории крепости очень красивые зеленые сады и аллеи. Особенно мне понравилась "аллея киви". Периодически здесь проводятся концерты, фестивали и даже корпопативы.

Галерея Древнеримская крепость Гонио

Крепость расположена в одноименном поселке-курорте Гонио – довольно популярном месте для отдыха на море со всей инфраструктурой (рестораны, отели на берегу и так далее). Идеально подойдет тем, кто хочет отдохнуть в более диких условиях.

2. Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали

В горной Аджарии запряталось уникальное природное явление – слияние двух разноцветных рек: "голубой" Чорохи со стороны Турции и "мутной" Аджарисцкали со стороны Грузии. Недалеко от небольшого поселка Кибе они обходят с разных сторон гору и сливаются в одну, образовывая уникальную "двухцветную" реку. И все это в окружении живописных гор! Долгое время местность была совсем дикая, однако сейчас там даже ларек открыли.

Слияние двух рек в Аджарии

Во время всего путешествия по горной Аджарии открываются потрясающие виды. Горы, реки, много зелени и… коровы. Они здесь буквально везде. Ходят-бродят неспешно вдоль дороги, а вы, будьте добры, объезжайте. Мы же заметили, что коровы в Грузии какие-то небольшие, раза в полтора меньше украинских. Местные говорят, это потому, что места для выпаса у них меньше.

3. Водопад Махунцети и античный арочный мост царицы Тамары

Еще одна популярная туристическая достопримечательность на лоне природы – 36-метровый Водопад Махунцети примерно в 30 километрах от Батуми. Считается, что это самый высокий водопад региона. Место довольно красивое. Его уже успели облюбовать туристы, да так, что в сезон к нему попробуй подступи, а также различные торговцы грузинскими сувенирами.

Водопад Махунцети в Аджарии

Примерно в километре от него находится античный арочный мост царицы Тамары. Всего таких в регионе более 20, но этот сохранился лучше всего. Сооружение довольно интересное – это арочный каменный мост без перил и опор, это ж надо было такое построить! Мост обязательно стоит перейти, ведь с другого берега открываются великолепные виды. Местность также в последнее время облюбовали мелкие предприниматели – кто-то продает сувениры и перекус, кто-то предлагает сплав на рафтинге, а кто-то даже зип-лайн обустроил!

Античный арочный мост царицы Тамары

4. Винный дом Нодара Шервашидзе

В 37 километрах от Батуми в небольшом селе Pirveli Maisi посреди гор расположено еще одно интересное туристическое место – винный дом Нодара Шервашидзе. Его предки выращивали виноград в этой местности аж 5 веков, а теперь он сам продолжает традиции. Хозяин дома с удовольствием проведет экскурсию по своим виноградникам, даст продегустировать уникальные домашние вина Оджалеши, Чхавери и Цоликаури (которые также можно будет прикупить) и накормит вкусным обедом. Причем подают здесь исключительно аджарскую кухню – домашнюю лапшу с сыром синори, сыр в остром бульоне бурано, молочный суп тошорва и многое другое. Еще здесь можно остановиться на ночлег. Местность просто дух захватывает, а дышится так легко. То, что нужно, чтоб отключиться от всех забот.

В гостях у винодела Нодара Шервашидзе

5. Крепость Гвара

В 25 километрах от Батуми расположилась неприступная крепость Гвара, которая долгие столетия была важным стратегическим объектом. Сейчас от построенной в 6 веке крепости осталось не так уж и много, но все равно чувствуется ее величие. А еще здесь удивительная природа!

6. Храм Святой Троицы на горе Самеба

Практически с каждой точки Батуми виднеется церковь на горе Самеба, получившая название Храм Святой Троицы. Расположена она 9 км от центра Батуми и сейчас там располагается действующий женский монастырь, а потому внешний вид при визите туда должен быть приличным. Пожалуй, это самый загадочный и труднодоступный храм города, именно этим он и привлекает такое количество туристов. А еще потрясающим видом на Батуми.

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Аджария – это место, которое несомненно сможет вас удивить. Кажется, любой турист здесь сможет найти что-то себе по душе – хоть в курортном шумном Батуми, хоть в уединенных горных селениях. Но есть здесь еще одна ценность, благодаря которой отдых по-аджарски получается таким теплым и душевным – это местные люди, радушно открывающие свои двери туристам. И особенно они рады здесь видеть гостей из Украины!

Марина Григоренко, фото автора