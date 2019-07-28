В Ливии уничтожены два украинских Ил-76

Два украинских самолета были сбиты в Ливии / twitter/Balzawawi_ly

В Ливии в результате ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76.

Командир экипажа погиб – им оказался мелитопольский летчик, работавший по контракту, сообщает портал avia.pro.

Фото со спутника и информацию об уничтоженных украинских самолетах также распространил Telegram-канал Галлифрейские технологии.

"В Ливии уничтожено два украинских грузовых самолета Ил-76 зафрахтованных ОАЭ, которые перевозили из Турции в Ливию запрещенное оружие. Командир одного экипажа погиб судьба остальных пилотов пока неизвестна", - сказано в сообщении.

Однако, официальных подтверждений этим данным пока что нет ни со стороны Ливийской национальной армии, ни со стороны Правительства национального единства.

В СМИ также сообщают о разных версиях, кому же принадлежат уничтоженные воздушные судна. Говорится как о сгоревших самолетах авиакомпании Alfa Air, так и об уничтоженных машинах из парка авиакомпании Europa Air, у которой в тот же день авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта.

Ранее два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма.