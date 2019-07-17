Крушение боинга на Донбассе: главную улику следователям толкнули сами боевики – источник

Крушение боинга на Донбассе: главную улику следователям толкнули сами боевики / Reuters

Главную улику в деле о сбитом малазийском Боинге рейса МН17 над Донбассом, которая произошла летом 2014 года, международное следствие купило улику у людей из так называемой ДНР.

Как пишет Новая газета со ссылкой на осведомленный собеседник, цена вопроса составила несколько десятков тысяч долларов.

При этом на сегодня подлинность этого вещдока и истинные мотивы продавших часть ракеты людей являются единственным непроясненным вопросом в деле о трагедии с МН17. Как отметил глава JIT Фред Вестербек, данные о ракете до сих пор изучают международные эксперты.

Накануне Евросоюз призвал Россию признать наконец свою ответственность за катастрофу малазийского Боинга. Даже спустя пять лет после катастрофы ЕС не теряет надежды добиться от РФ согласия сотрудничать.

Читайте также"Я этот Бук прятал": опубликовано интервью с откровениями захваченного экс-начальника "ПВО ДНР"Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в фатальном обстреле самолета.

Премьер Нидерландов Марк Рютте признался в том, что секретничал с Владимиром Путиным по поводу сбитого Боинга. Главу нидерландского правительства Марка Рютте вывели на чистую воду западные журналисты.

Читайте такжеРейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать РоссиюВ то же время Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17. "Это могло быть украинское правительство", — заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.