В годовщину крушения Боинга на Донбассе ЕС поставил России ультиматум / Reuters

Евросоюз призвал Россию признать наконец свою ответственность за катастрофу малазийского Боинга рейса МН17 над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.

"ЕС призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, а также полностью сотрудничать с проводимым расследованием. Также Евросоюз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур", — отмечается в заявлении Совета Европы.

Читайте также"Я этот Бук прятал": опубликовано интервью с откровениями захваченного экс-начальника "ПВО ДНР"Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в фатальном обстреле самолета.

Премьер Нидерландов Марк Рютте признался в том, что секретничал с Владимиром Путиным по поводу сбитого Боинга. Главу нидерландского правительства Марка Рютте вывели на чистую воду западные журналисты.

Читайте такжеРейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать РоссиюВ то же время Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17. "Это могло быть украинское правительство", — заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.