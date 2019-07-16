В годовщину крушения Боинга на Донбассе ЕС поставил России ультиматум

Даже спустя пять лет после катастрофы Евросоюз не теряет надежды добиться от РФ согласия сотрудничать.
Евросоюз призвал Россию признать наконец свою ответственность за катастрофу малазийского Боинга рейса МН17 над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.
"ЕС призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, а также полностью сотрудничать с проводимым расследованием. Также Евросоюз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур", — отмечается в заявлении Совета Европы.
Читайте также"Я этот Бук прятал": опубликовано интервью с откровениями захваченного экс-начальника "ПВО ДНР"Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в фатальном обстреле самолета.
Премьер Нидерландов Марк Рютте признался в том, что секретничал с Владимиром Путиным по поводу сбитого Боинга. Главу нидерландского правительства Марка Рютте вывели на чистую воду западные журналисты.
Читайте такжеРейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать РоссиюВ то же время Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17. "Это могло быть украинское правительство", — заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.