Жуткое ДТП в Черногории: автобус с пассажирами слетел в карьер, 40 пострадавших (фото)

Автобус вытягивали из карьера подъемным краном/ Фото RTCG

В ночь на понедельник, 29 июля, в Черногории произошла жуткая авария - пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, сорвался с трассы и упал в карьер.

Масштабное ДТП произошло на северо-западе страны, около ТЭЦ под городом Плевля, сообщает RTCG. В результате аварии пострадал 41 человек, среди пострадавших - граждане Черногории и Сербии. 26 человек направили для получения медицинской помощи в больницу города Плевля, троих - перевезли на лечение в Сербию. Особенно тяжелые травмы получил водитель пассажирского автобуса, который был госпитализирован в Клинический центр Подгорицы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют возможные причины аварии.

Фото RTCG

Напомним, 29 июля в Киеве на перекрестке Новой Кольцевой дороги и улицы Газопроводной произошло жуткое смертельное ДТП - дорогу не поделили две иномарки. В результате аварии женщина-водитель Mitsubishi оказалась в больнице. В Chevrolet кроме 53-летнего водителя был его сын. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Вскоре поступила информация, что водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу.