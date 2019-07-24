Резонансное ДТП на Закарпатье: фискал на Volkswagen Touareg раздавил насмерть дорожника

Фискал насмерть сбил человека на Закарпатье / facebook.com/lysenko.andrii

23 июля около 19:00 в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области один из заместителей руководителя областной Государственной фискальной службы насмерть сбил сотрудника дорожной службы.

"45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода – сотрудника дорожной службы, который в этот момент работал на том участке дороги.

От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Стало известно, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего), его расследует Государственное бюро расследований.

Отметим, прокуратура не называет имя причастного чиновника.

Читайте такжеМаршрутка разбилась в ужасном ДТП под Киевом: 2 трупа, 18 человек в больницеНо местные СМИ пишут, что совершил смертельное ДТП Александр Гопа. Ему 45 лет, как и виновнику ДТП из официального сообщения. Из всех заместителей руководителя Закарпатской ДФС только Гопа декларировал пользование автомобилем Volkswagen Touareg.

Напомним, ранее жуткое ДТП произошло под Киевом - Audi насмерть раздавил мужчину и двух женщин у АЗС.

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