Женщина за рулем "японца" устроила чудовищное смертельное ДТП в Киеве - фото

Жуткое смертельное ДТП произошло на перекрестке Новой Кольцевой дороги и улицы Газопроводной утром в понедельник, 29 июля.

По информации, дорогу не поделили две иномарки.

Стало известно, что Chevrolet двигался по Кольцевой в сторону Минского шоссе, а автомобиль Mitsubishi под управлением женщины ехал со встречного направления и на перекрестке повернул налево, на Газопроводную.

Предварительно этот маневр привел к трагедии.

Водитель Chevrolet не ожидал такого маневра от Mitsubishi. Удар пришелся в правый борт "японца".

В результате аварии женщина-водитель Mitsubishi оказалась в больнице. В Chevrolet кроме 53-летнего водителя был его сын. Они оба в тяжелом состоянии были госпитализированы. Вскоре поступила информация, что водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу.

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Напомним, ранее в Кропивницком инструктор по вождению насмерть сбил ребенка. Водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. От полученных травм школьница погибла.

После ДТП водитель с места происшествия не скрылся и сотрудничает со следствием.

В Сети пользователи сообщают, что девочка спешила отдать велосипед владелице. Она ехала с горы, набрала скорость, но не справилась с управлением. Сначала юная велосипедистка влетела в большой камень на дороге, а затем по инерции - под машину.