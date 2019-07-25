Учил Зайцеву? В Кропивницком инструктор по вождению насмерть сбил ребенка

После ДТП водитель с места происшествия не скрылся и сотрудничает со следствием / lg.npu.gov.ua

В Кропивницком произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. От полученных травм школьница погибла.

После ДТП водитель с места происшествия не скрылся и сотрудничает со следствием. Как пишут местные СМИ, мужчина является инструктором по вождению в одной из местных автошкол. Подтвердить или опровергнуть данную информацию в пресс-службе полиции не смогли.

В Сети пользователи сообщают, что девочка спешила отдать велосипед владелице. Она ехала с горы, набрала скорость, но не справилась с управлением. Сначала юная велосипедистка влетела в большой камень на дороге, а затем по инерции - под машину.

Напомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы. Позднее Елена Зайцева подала апелляцию и попросила новый приговор - пять лет, но с отбыванием срока условно.