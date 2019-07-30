Холопы взбунтовались: около 40% россиян желают, чтобы Путин убрался из Кремля

Владимир Путин / Reuters

38% жителей России не хотят, чтобы Владимир Путин остался во главе страны после окончания очередного президентского срока в 2024-м.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного "Левада-центром", сообщает портал Ведомости.

Желают того, чтобы Путин и дальше управлял РФ, 54% опрошенных. Максимума с июля 2001-го достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, кто бы мог его достойно заменить - так ответили 43% респондентов против 29% в 2016-м.

К слову, число тех россиян, которые надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами РФ оказался наименее популярным за 19-летний период – 24%.

Напомним, ранее социолог Игорь Эйдман объяснил, почему жители РФ завидуют украинцам. До этого в Болгарии владелец кафе оплевал российских туристов.