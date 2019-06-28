"Я не люблю Россию": в Болгарии владелец кафе оплевал россиян

Болгарин плюнул в российскую туристку / Фото: скриншот из видео

На популярном болгарском курорте Солнечный берег хозяин ресторана назвал русскую посетительницу "грязной" и плюнул в ее сторону.

Как сообщает российский ресурс Лайф, скандал произошел на огороженной территории кафе Coco Loco Bar-Grill.

Россиянка с детьми хотела пройти через территорию заведения, чтобы попасть на соседнюю улицу. На это отреагировал владелец кафе. Он схватил женщину за руку, преградив ей путь, и плюнул.

Помочь пострадавшей россиянке попыталась ее подруга, которая владеет английским. Она пыталась объяснить болгарину, что он поступил неправильно. Однако мужчина заявил, что ненавидит Россию и ее граждан. Он добавил, что в кафе отсутствуют посетители из России, а лишь украинцы, которых он назвал "самыми лучшими".

После инцидента россиянка пожаловалась в российское консульство, которое направило заявление в местную полицию.

Напомним, журналист известной газеты Los Angeles Times Джефф Опдыке опубликовал статью, в которой опосредовано назвал законной аннексию Россией украинского Крыма и призвал читателей посетить полуостров.