Журналист Los Angeles Times советует американцам ехать в Крым через территорию России

Американский журналист призывает мировую общественность отдыхать в Крыму / Фото: ru.krymr.com

Журналист известной газеты Los Angeles Times Джефф Опдыке опубликовал статью, в которой опосредовано назвал законной аннексию Россией украинского Крыма и призвал читателей посетить полуостров.

"Ялта — это русская Санта-Барбара (или, может, Ла-Хойя). С некоторых точек зрения, это намеки на Голливудские холмы. Конечно, статуя Ленина стоит на страже, а мурал с мореплаванием Владимира Путина напоминает вам, какая страна теперь владеет полуостровом", - пишет автор на страницах Los Angeles Times.

Журналист указывает на то, что Крым Россия отобрала у независимого государства, однако полуостров имеет сложную историю и был присоединен к Украине в тот период, когда такой страны фактически не существовало.

Читайте такжеПродолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против РоссииАвтор рекомендует читателям непременно посетить Крым. Он предоставил подробную инструкцию, как добраться до полуострова через территорию России и с помощью российских авиалиний, а также в каких отелях остановиться. Опдыке признается, что уже в 2019 году он посетил живописный полуостров пять раз, поэтому советует со знанием дела.

"Русские склонны отдавать предпочтение сладким винам, поэтому ожидайте много десертных и полусладких вин. Однако Мадейра и Мускат Белый южного побережья были особо утонченные", - пишет он.

В посольстве Украины в США отреагировали на резонансный материал в газете Los Angeles Times, которая позиционирует себя, как объективное издание.

"Наши дипломаты в Соединенных Штатах занимаются вопросом. Наше посольство будет работать над этим, обратится в редакцию газеты. […] Информация проверяется, как только у нас будут достоверные данные, будет соответствующая реакция со стороны украинских дипломатов — через посольство или через министерство", — цитирует Громадське ТБ пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко.

В ведомстве констатировали, что после подтверждения компетентными органами противозаконных действий со стороны журналиста, могут быть предприняты дальнейшие действия.

Напомним, руководство РФ обрадовалось возвращению своей делегации в ПАСЕ. При этом Кремль не расценивает решение ПАСЕ как признак изменения точки зрения стран Европы на присоединение Крыма к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.