"Крым – часть России": у Путина истолковали скандальное решение ПАСЕ

25 июня 2019, 16:43

В Кремле понимают, что решение ПАСЕ не означает изменения точки зрения стран Европы на присоединение Крыма к России.

Дмитрий Песков
Песков растолковал решение ПАСЕ / REUTERS

Руководство РФ обрадовалось возвращению своей делегации в ПАСЕ. При этом Кремль не расценивает решение ПАСЕ как признак изменения точки зрения стран Европы на присоединение Крыма к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, - это весьма позитивное явление, [к которому] можно относиться только позитивно", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что речь идет "не о дипломатической победе".

"Речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - подчеркнул Песков.

При этом в Кремле понимают, что решение ПАСЕ не означает изменения точки зрения стран Европы на присоединение Крыма к России.

"Вряд ли можно говорить о том, что это является изменением доминирующей точки зрения. Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших визави изменится", - сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что "Крым - это неотъемлемая часть России, это субъект РФ, и какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ вернула Россию в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.

Читайте такжеГермания поаплодировала возвращению России в ПАСЕНапомним, 17 июня во время совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допускать полного выхода Российской Федерации из состава Совета Европы. Президент Франции отметил, что нельзя вредить интересам граждан России.

Кроме того, 18 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Ангела Меркель заявила, что нельзя любой ценой возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Рады Европы (ПАСЕ).

Меркель признала, что действия России в отношении Украины противозаконные, однако подчеркнула, что без диалога проблемы не решить.

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