Вторая за сутки кровавая бойня в США: неадекват застрелил 10 человек в баре - СМИ

Вторая за сутки стреьба произошла в штате Огайо / twitter.com/daytondailynews

Вторая за сутки кровавая бойня произошла в США. Вслед за Техасом, где стрелок дерзко застрелил 20 человек из автомата Калашникова, в городе Дайтон, штат Огайо, в результате стрельбы в баре погибли 10 человек.

Отметим, власти пока официально не озвучили число погибших и пострадавших. Также неизвестно, кто стрелял.

О десяти погибших сообщило издание Dayton Daily News со ссылкой на свой источник.

В то же время очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места стрельбы в американском городе Дейтон.

На кадрах видно большое количество полицейских и машин скорой помощи.

Официально полиция города сообщила только то, что идет расследование произошедшего.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) 4 серпня 2019 р.

По некоторым данным, мужчина открыл стрельбу около часа ночи по людям, стоявшим около бара.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247nowpic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) 4 серпня 2019 р.

Напомним, 28 июля, в американском городе Гилрой (штат Калифорния) на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival произошло кровопролитие. Неизвестный расстрелял людей – минимум трое погибли, еще 11 получили ранения.

Читайте такжеСтрельба в торговом центре Техаса: свыше 10 погибших и 30 раненыхОчевидцы рассказали, что было слышно десятки выстрелов. Когда посетители фестиваля услышали стрельбу, возникла паника и все начали разбегаться в разные стороны.