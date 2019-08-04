Кровавая бойня в США: 21-летний фанатик из автомата Калашникова убил 20 людей в торговом центре

4 августа 2019, 07:30

Преступление мужчина совершил из-за идеологии, но самоубийством завершать свою жизнь не собирался

Мужчина в Техасе строил кровавую бойню / Фото: Телеканал KFOX14

В торговом центре Cielo Vista Mall населенного пункта Эль-Пасо (штат Техас, США) неизвестные открыли пальбу по посетителям, погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

По информации, трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы, сообщил губернатор штата Грег Эббот, пишет CNN

Как сообщает KFOX14 со ссылкой на копов, сообщение о нападении на торговый центр поступило в полицию около 11:00 по местному времени.

Добавим, что очевидцы сразу сообщили о нескольких стрелках.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Чуть позже стало известно, что кровавую бойню устроил 21-летний Патрик Крузиус из Далласа, которого вдохновил пример террориста из Крайстчерча в Новой Зеландии.

Мужчина убивал из автомата Калашникова / twitter.com/pertinaxBTC

Преступление он совершил из-за идеологии, но самоубийством завершать свою жизнь не собирался.

Кроме того, сообщается, что убийца посетителей торгового центра был вооружен автоматом Калашникова.

Президент США Дональд Трамп тоже высказался о бойне в Техасе.

По данному вопросу он провел совещание с генеральным прокурором США Уильямом Барром и с губернатором Техаса Греггом Эбботом.

Напомним, ранее сообщалось, в американском штате Техас в торговом центре Cielo Vista Mall населенного пункта Эль-Пасо неизвестные открыли стрельбу по посетителям. Сообщалось о 22 пострадавших, но впоследствии данные уточнили: не менее 10 погибших и 30 травмированных.

Также сообщалось, 28 июля, в американском городе Гилрой (штат Калифорния) на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival произошло кровопролитие. Неизвестный расстрелял людей – минимум трое погибли, еще 11 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что было слышно десятки выстрелов. Когда посетители фестиваля услышали стрельбу, возникла паника и все начали разбегаться в разные стороны.

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