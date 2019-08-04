Стрельба в торговом центре Техаса: свыше 10 погибших и 30 раненых

В американском штате Техас в торговом центре Cielo Vista Mall населенного пункта Эль-Пасо неизвестные открыли стрельбу по посетителям. Ранее сообщалось о 22 пострадавших, но впоследствии данные уточнили: не менее 10 погибших и 30 травмированных.

Как сообщает KFOX14 со ссылкой на полицию, информация о вооруженной атаке поступила в полицию около 11:00 по местному времени.

По данным стражей порядка, очевидцы сразу сообщили о нескольких стрелках. Жителей района попросили не приближаться к месту чрезвычайного происшествия.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР. Сначала правоохранители сообщали об одном стрелке, но впоследствии заявили, что у него есть двое сообщников.

Силовики позже сообщили, что массовый расстрел латиноамериканцев в торговом центре устроил 21-летний Патрик Крузиус из Далласа, которого вдохновил пример террориста из Крайстчерча в Новой Зеландии. Преступление он совершил из-за идеологии, но самоубийством завершать свою жизнь не собирался.

На записях камер видеонаблюдения можно увидеть, что стрелок был вооружен автоматом Калашникова.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо штата Техас.

Американский лидер назвал дела плохими и проинформировал о большом числе погибших. По данному вопросу он провел совещание с генеральным прокурором США Уильямом Барром и с губернатором Техаса Греггом Эбботом.

Shooter ID from Walmart security camera @ El Paso, TX. Cielo Vista Mall El Paso #ElPasoShooting#ElPasopic.twitter.com/XSmNYcsKUq — Pertinax (@pertinaxBTC) August 3, 2019

Напомним, в Киеве в одном из кафе Днепровского района нетрезвый мужчина открыл огонь по посетителям кафе - двум женщинам и мужчине.