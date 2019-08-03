В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе

Проходившему мимо мужчине не понравилось, что на него залаяла собака.
В Киеве в одном из кафе Днепровского района нетрезвый мужчина открыл огонь по посетителям кафе - двум женщинам и мужчине.
На мужчину стала лаять собака, он достал пистолет и стал в хаотичном порядке стрелять в посетителей заведения, сообщает Информатор.
Мужчина истратил 6 патронов, попав жертвам в области шеи, груди и других частей тела.
Все трое пострадавших остались живы, их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи.
Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.
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