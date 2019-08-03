В Киеве трагически погибла девушка, опубликованы фото

3 августа 2019, 12:15

В столице трагедия случилась прошлой ночью, возле погибшей нашли ее сумку.

В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла
В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла / kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 3 августа, в Днепровском районе Киева трагически погибла девушка, на вид ей не более 30 лет.

Девушка около 3:30 выпала из окна многоэтажки на проспекте Павла Тычины, 16 и умерла на месте происшествия, сообщает Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

По сведениям издания, после проверки камер видеонаблюдения копы узнали, что девушка долго пыталась попасть в подъезд, ее впустили, а потом она выпала.

"…Рядом с телом девушки правоохранители обнаружили ее сумку… Детали инцидента устанавливаются", - отмечается в материале.

  • В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла kiev.informator.ua
  • В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла kiev.informator.ua
  • В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла kiev.informator.ua
  • В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла kiev.informator.ua
  • В Киеве девушка выпала из окна многоэтажки и погибла kiev.informator.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве на Осокорках из окна многоэтажки выбросился пенсионер, который имел звание народный артист Украины, был вокалистом Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Журналисты узнали, что мужчина погиб и в его кармане найдена предсмертная записка.

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Киев девушка погибла многоэтажка выпала
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