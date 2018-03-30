В Киеве девушка без ноги выпала из окна многоэтажки

В Голосеевском районе Киева девушка-донор крови без ноги выпала из окна многоэтажного дома, после удара об землю она умерла мгновенно.

Погибшей было около 30 лет, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Девушка-донор крови, без ноги… выбросилась из окна многоэтажки на Глушкова, 47", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 19 марта в Голосеевском районе Киева в гостинице "Мир" постоялец выпал из окна, расположенного на 15-м этаже здания — мужчина упал на голову и разбился насмерть.