Кровавая бойня в США: на фестивале расстреляли людей

29 июля 2019, 07:23

Мужчина открыл огонь по людям на фестивале, минимум трое погибших.

В США на фестивале произошла кровавая бойня / скриншот

В воскресенье, 28 июля, в американском городе Гилрой (штат Калифорния) на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival произошло кровопролитие. Неизвестный расстрелял людей – минимум трое погибли, еще 11 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что было слышно десятки выстрелов. Когда посетители фестиваля услышали стрельбу, возникла паника и все начали разбегаться в разные стороны, передает The New York Times.

По информации, местная полиция в Twitter обратилась к гражданам, чтобы они избегали место ЧП, так как там еще проходит спецоперация. 

По предварительной информации, стрелком оказался белый двадцатилетний парень. Некоторые свидетели бойни утверждают, что стрелков было двое.

К слову, гости мероприятия начали размещать видео в соцсетях.

Отметим, стрелка пока не задержали.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:

Читайте также"Мысли — всех перестрелять": опубликованы новые откровения Рослякова накануне бойни в КерчиНапомним, ранее кровавая бойня произошла в Новой Зеландии. Как сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, во время атаки на мечети погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены. Нападавшим оказался 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант. Он совершил атаку вместе со своими сообщниками.

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