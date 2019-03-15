"Болезненные ассоциации с Брейвиком": как мир отреагировал на теракт в Новой Зеландии

Люди несут цветы на место ужасного теракта в Крайстсерче / GettyImages

В пятницу, 15 марта, по прихожанам двух мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии праворадикалы открыли стрельбу.

В результате теракта погибли 49 человек, еще около 50 человек с ранениями различной степенью тяжести были доставлены в больницы.

Власти назвали произошедшее терактом. В результате операции силовых органов были задержаны четыре человека – три мужчины и одна женщина. Среди них - Брентон Таррант, гражданин Австралии, который накануне теракта опубликовал в сети манифест, а также снимал расстрел мирных жителей на камеру и транслировал видео в Facebook в прямом эфире.

Мир оказался шокирован жестоким терактом.

Реакция ООН на теракт в Новой Зеландии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии.

"Я опечален и решительно осуждаю расстрел невинных людей во время мирной молитвы в мечетях в Новой Зеландии. Я выражаю глубокие соболезнования семьям жертв. Сегодня и каждый день мы должны выступать единым фронтом против ненависти в отношении мусульман и против всех форм нетерпимости и террора", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Реакция Франции на теракт в Новой Зеландии

Освещение Эйфелевой башни будет погашено в полночь в память о жертвах нападения, о чем в пятницу сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в Twitter.

"В память о жертвах этого нападения мы погасим в пятницу в полночь огни Эйфелевой башни", - написала она. Идальго также выразила соболезнования народу Новой Зеландии и жителям Крайстчерча "от имени всех парижанок и парижан".

Читайте такжеПочему теракт в Новой Зеландии не последнийВ свою очередь президент республики Эммануэль Макрон осудил нападения на мечети, подчеркнув, что Франция выступает против любой формы экстремизма.

"Все наши мысли сейчас с семьями погибших в результате чудовищных преступлений в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии. Франция выступает против всех форм экстремизма", — цитирует Макрона газета Le Figaro.

Реакция Норвегии на теракт в Новой Зеландии

В Норвегии произошедшее в Крайстчерче сравнили с терактом Брейвика (которым вдохновлялся один из участников нападения на мечеть). Такое заявление сделала премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Это вызывает болезненные ассоциации с событиями в Норвегии, ставшими одними из худших в нашей истории. Это доказывает, что международная работа по противодействию экстремизму крайне важна. Но сегодня мы в первую очередь думаем о всех погибших и пострадавших, а также выражаем солидарность с их семьями", - заявила премьер.

Реакция России на теракт в Новой Зеландии

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта.

Читайте также"Великое замещение": о чем говорится в манифесте стрелка из Новой Зеландии"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - приводится в сообщении текст телеграммы. Путин выразил надежду, что все причастные понесут заслуженное наказание за это преступление и подчеркнул, что в России разделяют скорбь людей, потерявших родных и близких.

Президент РФ также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В свою очередь премьер Медведев в послании Ардерн выразил соболезнования и назвал события в Крастсерче "чудовищным преступлением".

"Этому чудовищному преступлению не может быть оправдания. Прошу передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем раненым и пострадавшим", - говорится в тексте послания.

Реакция Совета Европы на теракт в Новой Зеландии

Совет Европы осуждает убийство людей в мечетях.

"Расизм, религиозная ненависть и исламофобия представляют собой угрозу миру и стабильности на планете. Совет Европы осуждает это ужасающее нападение и выражает соболезнования Новой Зеландии и свою солидарность с ней", - говорится в заявлении представителя СЕ Даниэля Хольтгена.

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Реакция Турции на теракт в Новой Зеландии

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил вооруженные нападения, пожелав скорейшего выздоровления получившим ранения.

Читайте такжеВ сети появилось шокирующее полное видео расстрела в Новой Зеландии"Я решительно осуждаю террористический акт в мечети Аль-Нур в Новой Зеландии, направленный против мусульман. Пусть Аллах помилует жертв и дарует скорейшее выздоровление раненным людям. От имени моей страны я выражаю соболезнования всему исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвой этого отвратительного поступка, являющегося примером роста расизма и исламофобии", - написал Эрдоган в своем Twitter.

Премьер-министр Австралии также попросил приспустить флаги страны в знак соболезнования и уважения к погибшим в Новой Зеландии.

Реакция США на теракт в Новой Зеландии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с террористическим актом

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной резни в мечетях. 49 невинных людей так нелепо погибли, а многие получили серьезные ранения. США поддерживают Новую Зеландию во всем, что мы можем сделать. Боже, благослови всех!" - написал глава Белого дома в своем Twitter.