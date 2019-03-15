В сети появилось шокирующее полное видео расстрела в Новой Зеландии

Люди начали нести цветы на место ужасного теракта в Крайстсерче / GettyImages

В сети опубликовано полное видео теракта в Новой Зеландии, снятое преступником во время расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии.

Кадры были размещены на хостинге для GoPro-камер Live4. Видео было снято в городе Крайстчерч. Стоит отметить, что в настоящее время видео удаляется с площадок видео-хостингов из-за нарушения условий использования. На ролике видно, как один из участников теракта, Брентон Таррант, накануне расстрела выложивший в сеть 72-страничный манифест, подъезжает к мечети, достает из багажника штурмовую винтовку, заходит в здание и начинает расстреливать людей.

После террорист несколько раз вставляет в винтовку новые магазины и добивает раненых.Читайте такжеТеракт в Новой Зеландии: последние новости о трагедии в мечети, видео

Таррант транслировал 17 минут в прямом эфире в соцсети Facebook, в настоящее время видео из соцсети удалили, а аккауни Тарранта заблокировали.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 15 марта, в Новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях.

Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде.

По последним данным, погибли 49 человек, еще 48 пострадавших с огнестрельными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу Крайстчерча.

Правоохранители страны просят мусульман не покидать свои дома.

Таррант уже задержан. Изначально он планировал атаковать три мечети, и установил дополнительно у них заминированные автомобили, однако, их разминировали, и пострадали посетители только двух мечетей.