Кровавая бойня в Новой Зеландии: в мечетях расстреляли десятки прихожан

В Новой Зеландии произошло массовое убийство прихожан в результате вооруженного нападения на две мечети.

Атаке подверглись мечеть Аль-Нур в центре Крайстчерча, а также мечеть в пригороде Линвуд, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Полицейские конфисковали самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Свидетели говорят, что в мечети Аль-Нур в момент нападения находилось около 300 человек, собравшихся на пятничную молитву.

Очевидцы рассказали местным СМИ, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам.

Как сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены, передает Reuters.

По данным СМИ, нападавшим оказался 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант. Он совершил атаку вместе со своими сообщниками.

Перед нападением Брентон выложил в Twitter (сейчас его учетная запись заблокирована) 73-страничный манифест — так же, как сделал Брейвик перед своим нападением. В манифесте — цитаты из библии неонацизма. Также Брентон написал, что теракт в Стокгольме 2017 года (тогда погибли пятеро местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть.

Отметим, что в Сети опубликовано видео нападения. На ролике видно, как преступник подходит к зданию и расстреливает своих первых жертв.

Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости:

Расстрел в мечетях в Новой Зеландии: 30 убитых, 27 раненых. Один из убийц ходил и поливал из автомата всех подряд, ведя трансляцию в соцсеть. Безумие добралось до всех уголков Землиhttps://t.co/1qo2rPD83Spic.twitter.com/i9UqCIajpR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 15, 2019

Напомним, в октябре 2018 года в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.