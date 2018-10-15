В США празднование детского дня рождения закончилось смертельной стрельбой

На месте инцидента работает полиция / Фото: REUTERS

В американском штате Техас в пригороде Корпус-Кристи празднование первого дня рождения малыша закончилось стрельбой с многочисленными жертвами.

Как сообщает Associated Press, в результате перестрелки погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Отмечается, что все участники конфликта были родственниками. Погиб 62-летний мужчина и три его внука.

По обвинению в массовом убийстве задержан 20-летний американец, подозрения также предъявлены его 37-летнему отцу, который пока остается на свободе.

Причина трагической ссоры пока остается неизвестной.

Напомним, в Нью-Йорке в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием свадебного лимузина погибло 20 человек.