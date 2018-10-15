В США празднование детского дня рождения закончилось смертельной стрельбой

В полиции пока не обнародовали причину ссоры, которая повлекла трагедию.
В американском штате Техас в пригороде Корпус-Кристи празднование первого дня рождения малыша закончилось стрельбой с многочисленными жертвами.
Как сообщает Associated Press, в результате перестрелки погибли четыре человека, еще один получил ранения.
Отмечается, что все участники конфликта были родственниками. Погиб 62-летний мужчина и три его внука.
По обвинению в массовом убийстве задержан 20-летний американец, подозрения также предъявлены его 37-летнему отцу, который пока остается на свободе.
Причина трагической ссоры пока остается неизвестной.
Напомним, в Нью-Йорке в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием свадебного лимузина погибло 20 человек.