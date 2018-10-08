В Киеве офицер ВСУ устроил стрельбу по гражданским в кафе

Задержание майора / kyiv.npu.gov.ua

В столице Украины возле кафе майор ВСУ устроил конфликт со стрельбой.

Соответствующее сообщение опубликовали представители военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. Согласно данным ведомства, офицер по факту дебоша задержан. Начато расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

На данный момент установлено, что 6 октября офицер находился на отдыхе в кафе в Дарницком районе столицы Украины вместе с парой сослуживцев. "Около 4.00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно – зарегистрированный личный пистолет травматического действия "Форт-12", в результате чего травмированы двое гражданских", – сказано в сообщении военных прокуроров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве владелец кафе расстрелял посетителей.