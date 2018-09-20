Суд "выписал" многолетний тюремный срок офицеру-ветерану АТО, зарезавшему человека у маршрутки

Суд над Балабухой / facebook.com/c14.news.reserve

Офицера 72-й бригады ВСУ Дмитрия Балабуху суд признал виновным в убийстве в очереди на маршрутное такси в Киеве возле станции метрополитена "Черниговская".

"Решение суда в отношении Дмитрия Балабухи − 9 лет", − говорится в сообщении на странице общественной организации националистического толка "С14" в соцсети Facebook.

Кроме того, судьи лишили Балабуху звания младшего лейтенанта, а также обязали его выплатить 61 тысячу гривен судебных издержек, 550 тысяч гривен компенсации семье убитого. Кроме того, он должен каждый месяц выплачивать по 1300 гривен на каждого ребенка убитого до достижения ими 18-летия. Также известна, что адвокаты Балабухи намерены подать апелляцию ради смягчения приговора.

Напомним, зимой нынешнего года возле станции метрополитена "Черниговская" в столице Украины между Русланом Юрченко и младшим лейтенантом ВСУ Дмитрием Балабухой возник спор в очереди на маршрутное такси, поскольку один из них пытался пройти в салон без очереди.

После этого офицер ушел, приобрел кухонный нож, вернулся и ударил им Юрченко. От полученных травм тот скончался.