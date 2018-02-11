"Купил нож и убил". Военный прокурор Матиос рассказал об убийстве на автобусной остановке в Киеве

Руководитель Главной военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос дал комментарий по поводу убийства мужчины, совершенного офицером-участником АТО на остановке в Киеве.

"Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: Вчера в столице около 13.00 возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке, младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ ч с местом постоянной дислокации в Белой Церкви) ударом ножом в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.).

Офицер задержан, объявлено подозрение об умышленном убийстве. Совсем недавно офицер части вернулся из АТО. Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это последствия войны, к которым слепо государство", - написал на своей странице в Facebook Матиос.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина скальпелем зарезал знакомую.



