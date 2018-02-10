Смерть из-за замечания. В Киеве ударом ножом в сердце убили мужчину

В Днепровском районе Киева на остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, один из его участников ударил своего оппонента ножом в сердце.

Был убит человек, который сделал замечание желающему сесть в маршрутное такси без очереди, сообщает "Эспрессо" со ссылкой на слова очевидцев.

"… в очереди на маршрутку возник конфликт… Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце", — отмечается в материале.

Свидетели вызвали скорую помощь, однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты. На странице патрульной полиции в Facebook говорится, что преступление совершено возле станции метро "Черниговская", возможный злоумышленник уже задержан, он сознался, что напал на мужчину.

"Предварительно: между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После него один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", — отметили в ведомстве.

Ранее в Киеве мужчина в автомобиле во время ссоры смертельно ранил знакомую скальпелем в шею, вывез ее тело в Киевскую область и сбросил в канаву, подозреваемый в совершении преступления задержан.