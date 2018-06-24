В Киеве владелец кафе расстрелял посетителей, есть жертвы

В ночь на воскресенье, 24 июня, в Киеве задержали владельца кафе, который открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Происшествие случилось на Оболонской Набережной, полицейские изъяли с места стрельбы пистолет Макарова и стреляные гильзы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил (пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь).

Стрелок задержан. Он является уроженцем другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший — уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый — уроженец Донецка, 1987 г.р.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, что по данным "Эспрессо", в результате стрельбы ранения получили два человека.

Также сообщается, что задержанный заявил, что "клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане".

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой мужчина бросил гранату в полицейских и подстрелил копа.