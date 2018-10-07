В США 20 человек погибло в аварии свадебного лимузина

Лимузин врезался в людей на остановке/ Фото:The Daily Gazette

В Нью-Йорке в масштабном дорожно-транспортном происшествии погибло 20 человек.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на полицию штата, трагедия произошла возле магазина Apple Barrel Country Store в населенном пункте Шогари.

"Этот лимузин спустился с этого холма, вероятно, на 60 миль в час", - рассказывает менеджер магазина Джессика Кирби.

По словам женщины, лимузин на большой скорости ехал с возвышенности, столкнулся с другим автомобилем и сбил людей, которые стояли на остановке около магазина.

"Все насмерть", - констатировала очевидец трагедии.

Местные жители рассказывают, что этот уик-энд для магазина является самым оживленным в году, поскольку многие приезжают делать большие закупки яблок при максимальном наличии сортов. Очевидцы говорят, что именно это послужило причиной настолько масштабной аварии, ведь около магазина стояло очень много покупателей.

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