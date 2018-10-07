Автомобиль Ани Лорак попал в смертельное ДТП

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

В Татарстане в Рыбно-Слободском районе, на 919 километре трассы М7 произошло смертельное ДТП с участием грузовика, перевозившего концертное оборудование украинской певицы Ани Лорак.

Как сообщает "АиФ" со ссылкой на МЧС Татарстана, авария произошла около половины пятого вечером 5 октября, однако о событии стало в субботу.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Сamry выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

Издание отмечает, что КАМАЗ перевозил концертное оборудование певицы в Москву, после того, как она вместе с Филипом Киркоровым выступала на VIP-свадьбе в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак (Каролина Куек) разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.