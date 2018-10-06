СМИ узнали, что Ани Лорак разводится с мужем

6 октября 2018, 07:19

В одну из киевских нотариальных контор пришло письмо от имени певицы, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Ани Лорак разводится с мужем
Ани Лорак разводится с мужем, узнали журналисты / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) разводится со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

В четверг, 4 октября, в одну из нотариальных контор Киева от имени артистки пришло письмо насчет недвижимости, в нем указано, что брак исполнительницы разрывают, пишет "Инфотаб" со ссылкой на источники.

 "… в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у нее начался бракоразводный процесс", — отметило издание.

Напомним, Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу 15 августа 2009 года. В конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.    

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