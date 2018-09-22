Под Полтавой народный артист Попович попал в жуткое ДТП

Иван Попович попал в больницу после ДТП / Фото: Facebook/Иван Попович

Эстрадный певец и композитор, народный артист Украины Иван Попович попал в масштабное ДТП в Полтавской области.

Как сообщила в Facebook звукорежиссер коллектива Виталина Кизляк-Остапчук, артист с коллегами ехал на концерт и стал жертвой жуткой аварии.

Отмечается, что Попович получил многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

На фотографиях видно, что столкновение произошло между серебристым внедорожником и легковым автомобилем красного цвета.

/ Фото: Facebook/Иван Попович

Как ранее сообщалось, известный российский исполнитель Дима Билан, который 18 сентября стал участником дорожно-транспортного происшествия, в соцсети прокомментировал нашумевший инцидент.