Под Полтавой народный артист Попович попал в жуткое ДТП

Артист находится в больнице в тяжелом состоянии.
Эстрадный певец и композитор, народный артист Украины Иван Попович попал в масштабное ДТП в Полтавской области.
Как сообщила в Facebook звукорежиссер коллектива Виталина Кизляк-Остапчук, артист с коллегами ехал на концерт и стал жертвой жуткой аварии.
Отмечается, что Попович получил многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.
На фотографиях видно, что столкновение произошло между серебристым внедорожником и легковым автомобилем красного цвета.
Как ранее сообщалось, известный российский исполнитель Дима Билан, который 18 сентября стал участником дорожно-транспортного происшествия, в соцсети прокомментировал нашумевший инцидент.