"Великое замещение": о чем говорится в манифесте стрелка из Новой Зеландии

Брентон Таррант, снимок сделан в Пакистане в 2018 году. / ABC

В пятницу, 15 марта, в Новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях.

Назадолго до нападения один из участников атаки Брентон Таррант опубликовал в соцсети Манифест под названием "Великое замещение" на 73 страницах, в котором ясно изложил свои намерения и причины.

Великое замещение

Манифест называется "Великое замещение. Мы идем к новому обществу".

Основные темы, обозначенные на обложке: антиимпериализм, права рабочих, этническая автономия, защита наследия, культуры и окружающей среды, закон и порядок, борьба с наркотиками и "ответственный рынок".

Концепцию и термин "Великое замещение" ввел в 2010 году Рено Камю. Формула распространилась в средствах массовой информации и правой политической сфере.

В теории концепции утверждается, что ЕС совместно с ООН разработали план замещения европейских народов мигрантами. По плану ООН, изложенному в специальном "Докладе о замещающих миграциях", старение и низкую рождаемость европейских народов можно компенсировать за счет роста рождаемости в Африке и Азии.

Таким образом, основополагающим принципом ООН является реализация плана переселения в Европу и в другие развитые страны населения из стран третьего мира, что позволит решить демографический кризис в странах Старого Света, прежде всего - западной его части.

Вероятно, Таррант был знаком и согласен с концепцией, что подтверждается не только названием манифеста, но и его текстом.

Манифест стрелка: о чем говорится

Манифест начинается со стиха валийского поэта Дилана Томаса "Не уходи безропотно во тьму" (в другом переводе на русский язык - "Не уходи смиренно, в сумрак вечной тьмы").

Не уходи безропотно во тьму,

Будь яростней пред ночью всех ночей,

Не дай погаснуть свету своему!

Хоть мудрый знает – не осилишь тьму

Во мгле словами не зажжёшь лучей –

Не уходи безропотно во тьму,

Хоть добрый видит: не сберечь ему

Живую зелень юности своей,

Не дай погаснуть свету своему.

А ты, хватавший солнце налету,

Воспевший свет, узнай к закату дней,

Что не уйдёшь безропотно во тьму!

Суровый видит: смерть идёт к нему

Метеоритным отсветом огней,

Не дай погаснуть свету своему!

Отец, с высот проклятий и скорбей

Благослови всей яростью твоей –

Не уходи безропотно во тьму!

Не дай погаснуть свету своему!

Во вступлении Таррант отмечает, что главной проблемой считает рождаемость.

"Если есть что-то, что я хочу, чтобы вы помнили из написанного, так это то, что рождаемость должна измениться. Даже если завтра мы депортируем всех неевропейцев с наших земель, европейский народ все равно будет приходить в упадок и находиться на грани смерти.

С каждым днем ​​нас становится все меньше, мы становимся старше, мы становимся слабее. В конце концов мы должны вернуться к уровню воспроизводства, иначе мы умрем. Нет ни одной западной страны, ни одной белой нации, которая достигла бы этих показателей. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Белые люди не могут размножаться, не могут создавать семьи, не могут иметь детей", - пишет террорист.

Первая страница Манифеста Брентона Тарранта

Он также отмечает, что массовая иммиграция и более высокий уровень рождаемости самих иммигрантов являются причиной увеличения населения.

"Мы переживаем вторжение на невиданном в истории уровне", - отмечает Таррант, указывая на источник проблемы: государственные и корпроративные структуры, которых приглашают мигрантов в качестве дешевой рабочей силы и потребителей товаров:

Этот кризис массовой иммиграции и субзамещающей фертильности является нападением на европейцев, и, если с ним не бороться, в конечном итоге оно приведет к полной расовой и культурной замене европейского народа

Такое положение дел, приводя в пример миграцию, культурное и этническое замещение, Таррант называет "геноцидом белых".

По его мнению, массовая иммиграция лишит европейские общества избирательных прав, уничтожит нации и их культуры. Из этого он делает вывод, что до начала решения проблемы рождаемости необходимо "разобраться как с захватчиками внутри наших земель, так и с захватчиками, которые стремятся вторгнуться в наши земли".

"Мы должны подавить иммиграцию и депортировать тех захватчиков, которые уже живут на нашей земле. Речь идет не только о нашем процветании, но и о выживании нашего народа", - пишет террорист.

Манифест Тарранта: что он говорит о себе

В тексте своего обращения Таррант описывает себя "обычным белым парнем 28 лет, родившимся в бедной рабочей семье". Его родители - шотландцы, ирландцы и англичане.

"В последнее время я работаю на полставки в качестве развозчика шашлыков. Я обычный белый человек, из обычной семьи. Который решил встать, чтобы обеспечить будущее для моего народа".

Он описывает себя как в основном замкнутого человека и признает, что он расист и эко-фашист. В архиве страницы Facebook, которая, как считается, принадлежит Тарранту, на прошлой неделе содержались десятки сообщений о мультикультурализме в Европе, причем некоторые из них касались Великобритании.

То, что британцы начали борьбу с массовой иммиграцией, культурным перемещением и глобализмом, и это здорово и замечательно

По мнению Тарранта, Брекзит - прекрасное явление.

Свои действия он расценивает как "террористическую атаку" с точки зрения формулировки, но по сути считает это партизанской борьбой против оккупационных сил.

Причины теракта

Отвечая на возможные вопросы Таррант указывает причины, которые его подвигли на теракт:

"Чтобы показать захватчикам, что наши земли никогда не станут их землями, что наша Родина принадлежит нам и что, пока жив белый человек, они никогда не завоюют наши земли и никогда не заместят наш народ".

Также стрелок уточняет, что планировал теракт уже давно:

Я начал планировать нападение примерно за два года и нападение в районе Крайстчерча за три месяца

Одной из причин он также назвал желание отомстить за смерть Эббы Акерлунд - 11-летней девочки, которая погибла в Швеции в результате теракта, когда 7 апреля 2017 года в Стокгольме, когда грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, вследствие чего погибло пять человек, а еще 14 пострадали. Среди погибших была Акерлунд.

Таррант о Франции

Также его поразили президентские выборы во Франции, в результате которых победил Эммануэль Макрон, по версии Тарранта - интернационалист, глобалист, противник белых и экс-банкир. "Правда о политической ситуации в Европе с трудом умещается у меня в голове. Я наполнен отчаянием. Моя вера в демократическое решение [проблемы] исчезло", - объясняет Таррант.

"Решающим толчком стало свидетельство состояния французских городов и мегаполисов. На протяжении многих лет я слышал и читал истории про вторжение в Европу небелых, многие из этих слухов и историй я считал преувеличением в интересах политического нарратива, но стоило мне приехать во Францию, я нашел эти истории не только правдивыми, но и глубоко недооценненными.

В каждом французском городе были захватчики. Где бы я ни путешествовал, в какой бы маленькой или сельской местности ни жил, захватчики всегда были рядом. Французы часто сами были в меньшинстве, те из них, кого я встречал на улицах, часто были одинокими, бездетными или пожилыми. В то время как иммигранты были молодыми, энергичными и с большими семьями и кучей детей. Я помню, как въехал на парковку торгового центра, чтобы купить продукты в каком-то небольшом городке на востоке Франции, примерно 15-25 тысяч человек. Сидя на стоянке в арендованной машине, я наблюдал, как поток захватчиков входит в двери торгового центра. На каждого француза приходилось вдвое больше захватчиков. Я увидел достаточно и в гневе покинул город, не желая больше оставаться в проклятом месте, и направился в следующий", - пишет новозеландский стрелок.

По его словам, направляясь к следущему французскому городу, он остановился возле кладбища, и неисчеслимое количество белых крестов заставило его разрыдаться:

"Направляясь к следующему французскому городу в моем маршруте, зная, что захватчики будут и там, я обнаружил, что мои эмоции колебались между кипящей яростью и удушающим отчаянием от унижения вторжение во Францию, пессимизма французского народа, утраты его культуры и самобытности, а также фарса предлагаемых политических решений. Я наткнулся на кладбище, одно из многих массовых кладбищ, созданных для захоронения французских и других европейских солдат, погибших в войнах, которые искалечили Европу. Я видел много картин и слышал, как многие обсуждали кладбища, но даже зная об этих кладбищах заранее, я все еще не был готов к этому зрелищу. Простые, белые, деревянные кресты тянулись от полей у дороги, казалось, без конца, до самого горизонта. Их количество неисчислимо, размер потерь непостижим. Я остановил взятую напрокат машину и сел, глядя на эти кресты и размышлял о том, как, несмотря на жертвы этих мужчин и женщин, несмотря на их храбрость, мы пали так низко.Я разрыдался, сидя в машине, глядя на кресты, на забытых мертвецов. Почему мы позволили этим солдатам напрасно погибнуть? Почему мы позволили захватчикам завоевать нас без единого выстрела в ответ?"