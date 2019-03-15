Теракт в Новой Зеландии: последние новости о трагедии в мечети, видео

Один из террористов, с оружием напавших на мечеть / кадр из трансляции

В пятницу, 15 марта, в Новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях.

Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек. Группа праворадикалов, напавшая на мечети, вела прямую трансляцию. Сейчас полиция и власти страны пытаются изъять из соцсетей и видеохостингов ролик, снятый нападавшими.

Расстрел в Новой Зеландии: количество погибших

На данный момент, согласно заявлению премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в результате массового расстрела погибли по меньшей мере 40 прихожан, еще несколько десятков прихожан получили ранения.

Комиссар полиции Майк Буш позже уточнил, что число жертв стрельбы в мечетях Новой Зеландии увеличилось до 49. Еще 48 пострадавших с огнестрельными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу Крайстчерча

Сейчас правоохранители просят мусульман не покидать свои дома.

Участники теракта и первые задержанные

Полиции удалось задержать одного из нападавших: его имя Брентон Таррант и он является гражданином Австралии, придерживающимся теории превосходства белой расы. Таррант – один из тех, кто вел прямую трансляцию расстрела людей.

Остальные злоумышленники – предположительно три человека - все еще остаются на свободе. Точное число вооруженных, принимавших участие в нападении, на данный момент не установлено. Кроме того, по делу о теракте задержаны четверо подозреваемых – трое мужчин и женщина: в настоящий момент нет информации, являются ли они причастными к расстрелам.

Также полиция нашла два рюкзака со взрывчаткой на вокзале – это были самодельные взрывные устройства, и полиция обезвредила ее контролируемыми взрывами, никто не пострадал

Кто такой Брентон Таррант

Назадолго до нападения Брентон Таррант опубликовал в соцсети Манифест под названием "Великое замещение" на 73 страницах, в котором ясно сообщил о своих намерениях.

В тексте своего обращения Таррант описывает себя "обычным белым парнем 28 лет, родившимся в бедной рабочей семье"

"Прежде всего [я сделал это], чтобы показать захватчикам, что наши земли не будут их землями, что наша родина принадлежит нам и что, пока жив белый человек, они НИКОГДА не захватят наши земли и не заменят собой наших людей", - говорится в 74-страничном обращении,

Первая страница Манифеста Брентона Тарранта

Кроме того, он выложил запись на видеохостинг YouTube, где призывал убить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелу Меркель. В своем манифесте преступник заявил, что его кумиры – Андрес Брейвик, террорист, который устроил стрельбу в 2011 году в Норвегии, в результате погибли 77 человек, и "чарльстонский стрелок" Дилан Руф.

По сообщениям новозеландской прессы, устроить бойню Таррант начал планировать около двух лет назад. Конкретную мечеть Аль-Нур он выбрал потому, что на этом месте раньше находилась церковь.

Перед атакой стрелок выложил в соцсетях фото магазинов для оружия, которое было использовано при теракте. Они исписаны именами и датами из европейской истории: упоминается Русско-турецкая война, Венская битва 1683 года, когда европейские государства победили войска Османской империи.

Оружие Брентона Тарранта

Также упоминается Милош Обилич - одна из центральных фигур в сербской эпической поэзии, в которой он воспевается как национальный герой. Согласно традиции, находился на службе у правителя Сербии Лазаря Хребеляновича во время вторжения Османской империи на Балканы в 1389 году. Упомянут император Священной Римской империи Сигизмунд и беарнский виконт Гастон IV, за участие в Первом крестовом походе получивший прозвище Крестоносец.

Оружие Брентона Тарранта

Сейчас аккаунт Тарранта заблокирован.