Теракт в Новой Зеландии: последние новости о трагедии в мечети, видео

15 марта 2019, 11:29

По последним данным, в результате действия террористов погибли 49 человек.

Один из террористов, с оружием напавших на мечеть
Один из террористов, с оружием напавших на мечеть / кадр из трансляции

В пятницу, 15 марта, в Новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях.

Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек. Группа праворадикалов, напавшая на мечети, вела прямую трансляцию. Сейчас полиция и власти страны пытаются изъять из соцсетей и видеохостингов ролик, снятый нападавшими.

Расстрел в Новой Зеландии: количество погибших

На данный момент, согласно заявлению премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн  в результате массового расстрела погибли по меньшей мере 40 прихожан, еще несколько десятков прихожан получили ранения.

Комиссар полиции Майк Буш позже уточнил, что число жертв стрельбы в мечетях Новой Зеландии увеличилось до 49. Еще 48 пострадавших с огнестрельными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу Крайстчерча

Сейчас правоохранители просят мусульман не покидать свои дома.

Участники теракта и первые задержанные

Полиции удалось задержать одного из нападавших: его имя Брентон Таррант и он является гражданином Австралии, придерживающимся теории превосходства белой расы. Таррант – один из тех, кто вел прямую трансляцию расстрела людей.

Остальные злоумышленники – предположительно три человека - все еще остаются на свободе. Точное число вооруженных, принимавших участие в нападении, на данный момент не установлено. Кроме того, по делу о теракте задержаны четверо подозреваемых – трое мужчин и женщина: в настоящий момент нет информации, являются ли они причастными к расстрелам.

Также полиция нашла два рюкзака со взрывчаткой на вокзале – это были самодельные взрывные устройства, и полиция обезвредила ее контролируемыми взрывами, никто не пострадал

Кто такой Брентон Таррант

Назадолго до нападения Брентон Таррант опубликовал в соцсети Манифест под названием "Великое замещение" на 73 страницах, в котором ясно сообщил о своих намерениях.

В тексте своего обращения Таррант описывает себя "обычным белым парнем 28 лет, родившимся в бедной рабочей семье"

"Прежде всего [я сделал это], чтобы показать захватчикам, что наши земли не будут их землями, что наша родина принадлежит нам и что, пока жив белый человек, они НИКОГДА не захватят наши земли и не заменят собой наших людей", - говорится в 74-страничном обращении,

Первая страница Манифеста Брентона Тарранта
Первая страница Манифеста Брентона Тарранта

Кроме того, он выложил запись на видеохостинг YouTube, где призывал убить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелу Меркель. В своем манифесте преступник заявил, что его кумиры – Андрес Брейвик, террорист, который устроил стрельбу в 2011 году в Норвегии, в результате погибли 77 человек, и "чарльстонский стрелок" Дилан Руф.

По сообщениям новозеландской прессы, устроить бойню Таррант начал планировать около двух лет назад. Конкретную мечеть  Аль-Нур он выбрал потому, что на этом месте раньше находилась церковь.

Перед атакой стрелок выложил в соцсетях фото магазинов для оружия, которое было использовано при теракте. Они исписаны именами и датами из европейской истории: упоминается Русско-турецкая война, Венская битва 1683 года, когда европейские государства победили войска Османской империи.

Оружие Брентона Тарранта
Оружие Брентона Тарранта

Также упоминается Милош Обилич - одна из центральных фигур в сербской эпической поэзии, в которой он воспевается как национальный герой. Согласно традиции, находился на службе у правителя Сербии Лазаря Хребеляновича во время вторжения Османской империи на Балканы в 1389 году. Упомянут император Священной Римской империи Сигизмунд и беарнский виконт Гастон IV, за участие в Первом крестовом походе получивший прозвище Крестоносец.

Оружие Брентона Тарранта
Оружие Брентона Тарранта

Сейчас аккаунт Тарранта заблокирован.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
терроризм теракт расстрел Новая Зеландия Джасинда Ардерн Брентон Таррант
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:50
"Компенсация за Крым": спикер Госдумы предложил "вытянуть" из Украины деньги
11:47
На Закарпатье потроллили Порошенко: перед визитом президента ямы на дорогах "залатали" цветами Фото Видео
11:37
"Просто роскошная": Джамала покорила сеть пикантным декольте
11:30
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция Видео
11:29
Теракт в Новой Зеландии: последние новости о трагедии в мечети, видео Видео
11:07
Взрыв гранаты в блиндаже: названы имена бойцов ВСУ, погибших на Донбассе
11:05
Поставили на колени и жестоко избили: в Киеве школьники устроили расправу над сверстницей Видео
10:58
Девушка дня Instagram: горячая пуэрториканская модель Джоан Смоллс Фото
10:29
"До +19": синоптики предупредили о температурных скачках в Киеве Фото
10:04
Захват украинских моряков: Евросоюз ввел санкции против россиян Видео
10:00
"Расплата за обстрелы": на Донбассе противник потерял пособника и боевую машину — разведка
09:59
Иллюзий нет: какие требования Запад выставил Порошенко мнение
09:35
"Убийц много. Президент один": на матче Динамо – Челси вывесили баннеры о деле Гандзюк и коррупции Фото
09:30
Разбой под Киевом: автоматчики унесли из ювелирки украшений на миллионы гривен
09:00
"Плата за Крым": Навальный сказал, что в России все окончательно развалилось
08:55
Кровавая бойня в Новой Зеландии: в мечетях расстреляли десятки прихожан Фото Видео
08:28
"Задержан иностранец": стали известны важные подробности смерти сотрудника АП Фото Видео
08:21
Почему Maruv после "Евровидения 2019" в полном шоколаде мнение
08:19
США засомневались в жизнеспособности планов по поставке СПГ Украине
08:05
Чат із лікарем-дієтологом Оксаною Скиталінською
07:54
Хацкевич ответил на вопрос об отставке после нового разгрома от Челси
07:43
Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха
07:25
США пообещали Украине еще два катера класса Island Видео
07:15
Когда переводят часы в 2019 и почему Украина переходит на летнее время Видео
06:57
Что может помешать Порошенко снова стать президентом мнение
06:34
Как отметить Всемирный день сна 2019: поздравления Фото Видео
06:02
Эксперт дал прогноз по курсу гривны к доллару после президентских выборов
05:41
Игла Путина: Зачем Россия подрывает Евросоюз и как этого избежать мнение
05:06
"План Москвы": политолог рассказал, как Россия рассчитывает победить Запад
04:31
Даша Астафьева покрасовалась топлес в новой откровенной фотосессии Фото
03:54
Диетолог назвала привычные продукты-яды для организма Видео
03:04
Украине остается надеется на молодых избирателей – Bloomberg
02:13
Правозащитник объяснил, почему в Украине пора отказаться от слова "депутат"
01:43
"Для быдла объясняю": Луценко в Риме посоветовал журналисту читать книги Видео
01:25
"Ретро кукла!": Анна Седокова с мукой на пышной груди завела сеть Фото
00:59
"Будем праздновать": Филарет заявил о скорой победе над Россией Видео
00:38
Канал Зеленского на Youtube восстановил работу Видео
00:16
Засекречено: журналисты выяснили, как Порошенко спасают от уголовного дела Видео
14 марта, четверг
23:52
Российские спутники связи задержаться на Земле из-за санкций Украины
23:27
Вырванные плакаты, вопросы о коррупции и оборонке: как Порошенко посетил Ковель Фото Видео
22:41
В Пентагоне не согласились уступать право первого ядерного удара
22:37
"Реализуется страшный сон Кремля": нардеп привел наглядное доказательство деоккупации Крыма Видео
22:08
Динамо - Челси 0:5. Киевляне распрощались с еврокубками Видео
21:59
"Не хватает творческой потенции": Шевчук советует россиянам вернуться из США
21:55
Отек мозга: болезнь Юлии Началовой резко обострилась
21:42
Хозяин Telegram Дуров похвастался, сколько поимел на сбое Facebook, Instagram и WhatsApp Видео
21:31
Украина одолжила 350 миллионов под высокие проценты
21:28
Культовый певец признался, что встречался с НЛО Видео
20:55
"Оружие не прятали": боец Азова рассказал о встрече Порошенко на фронте
20:49
"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться