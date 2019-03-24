Бойня в Новой Зеландии: власти запретили манифест обвиняемого в кровавой стрельбе

Обвиняемый Брентон Таррант в зале суда / Reuters

Манифест Брентона Тарранта, обвиняемого в смертельной стрельбе в новозеландском городе Крайстчерч запрещен ведомством по классификации фильмов и литературных произведений.

Как передает CNN, текст манифеста стрелка из Крайстчерча попал под запрет к владению и распространению на территории Новой Зеландии.

Напомним, 28-летний австралиец Брентон Таррант подозревается в том, что 15 марта расстрелял посетителей двух мечетей: в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. Жертвами стрельбы стали 50 человек, более 40 получили ранения. Нападение признано терактом.

Незадолго до нападения Таррант опубликовал текст на несколько десятков страниц, где рассказал о формировании своих экстремистских взглядов.