Новая стрельба в США: в Чикаго неизвестный открыл огонь, много раненых

В США произошла новая стрельба / NBC

В воскресенье, 4 августа, в США произошла еще одна стрельба, в результате которой есть пострадавшие.

Инцидент произошел в Чикаго, где неизвестный открыл огонь в одном из городских парков.

По предварительной информации, в результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины, передает NBC.

Пострадавшим от 19 до 25 лет. Уточняется, что инцидент случился около 1:20 ночи (по местному времени) возле детской площадки в парке Дуглас. Преступник открыл огонь из черного Chevrolet Camaro. Ему удалось скрыться, он находится в розыске.

Напомним, что это нападение стало третьим за последние сутки в Соединенных Штатах.