"Пчеломатка": Илон Маск посмеялся над 93-летней королевой Великобритании - фото

5 августа 2019, 10:59

Илон Макс решил, что королева Великобритании похожа на телепузика.

Илон Маск
Илон Маск пошутил над королевой Великобритании / Instagram

Эпатажный американский миллиардер и гениальный инженер Илон Маск, который ранее в "поезде" из 60 спутников перевозил пришельцев, пошутил над 93-летней королевой Великобритании.

48-летний изобретатель разместил на своей личной странице в Twitter странный пост, в котором сравнил телепузиков, героев популярной детской телепередачи, с королевой Великобритании Елизаветой II.

Все знают, что телепузики  - яркие и разноцветные. Так вот, основатель компаний Tesla и SpaceX разместил на фоне соответствующей декорации фотографии королевы в разноцветных пальто.

Отметим, фотографию с телепузиками Илон Маск подписал словом - Teletub и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой, соответственно, называется Queen с эмодзи пчелы — то есть, вместе получается queen bee — пчеломатка. Что имел в виду бизнесмен — он внятно не объяснил.

В комментариях читатели Илона Маска посмеялись и над ним, изобразив его в виде пчелы.

Кроме того. Многие пользователи призывали Илона Маска угомониться.

Читайте такжеGoogle назвал реакцию Илона Маска на запуск ракеты мемом годаНапомним, ранее сообщалось, Илона Маска на три года выгнали из компании Tesla.

В США суд подтвердил законность мирового соглашения, заключенного между федеральной Комиссией по ценным бумагам и компанией-производителем электрокаров Tesla.

Согласно этому документу, известный бизнесмен-инноватор Илон Маск в течение следующих трех лет не сможет занимать пост председателя Совета директоров компании, сообщает западное новостное агентство Reuters.

Кроме того, коммерсант должен заплатить 20 миллионов долларов США штрафа.

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Великобритания королева Елизавета II Илон Маск новости США
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