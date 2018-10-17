"С небес на землю": Маска на три года выгнали из компании Tesla

17 октября 2018, 09:48

Кроме того, коммерсант заплатит многомиллионный долларовый штраф.

Маск и Снуп
Илон Маск / Фото: Reuters

В США суд подтвердил законность мирового соглашения, заключенного между федеральной Комиссией по ценным бумагам и компанией-производителем электрокаров Tesla.

Согласно этому документу, известный бизнесмен-инноватор Илон Маск в течение следующих трех лет не сможет занимать пост председателя Совета директоров компании, сообщает западное новостное агентство Reuters.

Кроме того, коммерсант должен будет заплатить 20 миллионов долларов США штрафа.

Напомним, ранее Макс согласился покинуть пост главы совета директоров компании Tesla из-за искового заявления, которое подала против него Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маск назвал имя первого космического туриста, который полетит на корабле его компании SpaceX.

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США суд соглашения Илон Маск Tesla Motors
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