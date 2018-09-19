Названо имя первого космического туриста

Юсаку Маезава станет первым космическим туристом, сообщили в SpaceX / Reuters

Американская компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

Японец будет пассажиром сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket), говорится в аккаунте компании в Twitter.

"Первым частным пассажиром, который полетит вокруг Луны на борту BFR, является новатор в области моды и всемирно признанный куратор искусства Юсаку Маезава", — отметили в SpaceX.

Основатель компании, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в соцсети сообщил, что миллиардер пригласит с собой восемь храбрых художников и деятелей культуры.

Юсаку Маезава станет первым космическим туристом, сообщили в SpaceX / Скриншот с twitter.com/elonmusk

Напомним, в мае SpaceX впервые запустила модификацию ракеты Falcon 9 — Block 5. После ее разработки инженеры компании должны были сфокусируются на создании Big Falcon Rocket.